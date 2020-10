Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) - zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią

Od poniedziałku (19.10) nie ma już otwartego wstępu na teren ośrodka tak, jak niemal we wszystkich urzędach w Białymstoku. Zdecydowaną większość spraw będzie teraz można załatwić przez telefon lub internet.

Oczywiście zdający muszą stawić się osobiście, kwadrans przed wyznaczoną godziną egzaminu (bez osób towarzyszących). Wszyscy wchodzący mają mierzoną temperaturę i obowiązuje ich poruszanie się po ośrodku w maseczce lub przyłbicy. Takie same zasady wchodzą w życie w filii WORD w Bielsku Podlaskim.

– Wprowadzamy te zmiany po to, aby uniknąć konieczności zamknięcia ośrodka – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD Białystok.

W białostockim WORD obowiązek poruszania się w maseczkach lub przyłbicy dotyczy nie tylko klientów, ale także pracowników. Egzaminatorzy są podzieleni na 4 grupy i kontakty między nimi zostały zmniejszone do minimum. Wszystko po to, aby w przypadku ewentualnego zakażenia jednego z nich, WORD mógł nadal pracować i obsługiwać klientów oraz egzaminować kandydatów na kierowców. Wprowadzono kolejne środki ostrożności: dodatkowe odkażanie dłoni kandydatów przed egzaminami praktycznymi oraz odkażanie i wietrzenie pojazdów po egzaminach.

W ostatnich dniach kilka ośrodków w całej Polsce (m.in. dwa z północy Mazowsza) musiało podjąć decyzję o przerwaniu egzaminowania. W Białymstoku wprowadzana właśnie organizacja pracy jest podobna do tej, która obowiązywała już wiosną. Wtedy to właśnie stolica Podlaskiego jako pierwsza w Polsce wznowiła egzaminowanie kandydatów na kierowców. Równolegle na szeroką skalę wprowadzono system szkoleń online, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Z tej – bezpiecznej i wygodnej – formy szkoleń korzystają kierowcy z całej Polski. Całość formalności da się załatwić przez internet, a szkolić można się z domu - wystarczy tylko podłączenie do sieci i komputer z kamerką. W tej chwili otwarte zostały kolejne szkolenia online (w niektórych przypadkach prawo nakazuje osobisty udział w egzaminie, który organizowany jest w WORD z dodatkowymi środkami ostrożności).

Jak informuje dyrekcja WORD Białystok – w ośrodku niezależnie od sytuacji epidemiologicznej – nie ma kolejek oczekujących na egzamin. W dodatku, w razie niepowodzenia możliwe jest podejście do powtórki jeszcze tego samego dnia. W ośrodku przy Wiewiórczej (oraz filii w Bielsku) pojawia się coraz więcej zdających spoza naszego regionu. Ostatnio coraz więcej kandydatów z Mazowsza, a nawet Pomorza czy Warmii i Mazur wybiera właśnie WORD Białystok. Możliwość załatwienia wszystkich formalności przez internet lub telefon to duże udogodnienie.

Kontakt telefoniczny:

W CELU TELEFONICZNEGO ZAPISU NA EGZAMIN: 691 269 691, 695 307 101 W CELU UMÓWIENIA WIZYTY W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA:

85 743 26 24 w. 20 lub 22

W SPRAWACH SZKOLEŃ: 85 743 26 27 oraz 695 035 551 W SPRAWACH POZOSTAŁYCH: 85 743 26 24

Załatwianie spraw przez internet:

formularze kontaktowe na word.bialystok.pl w przypadku internetowego zapisu na egzamin: https://info-car.pl/infocar/konto/word/word.html

źródło: WORD Białystok

oprac. Aneta Kursa

fot. Mateusz Duchnowski/archiwum UMWP