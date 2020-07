Wicepremier Gliński w Muzeum Podlaskim

- Muzeum Podlaskie rozwija się. Jest coraz więcej inwestycji związanych ze wspomaganiem działalności placówek muzealnych w naszym regionie. Dzieje się tak dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządem województwa podlaskiego, a rządem Zjednoczonej Prawicy – podkreślił marszałek Artur Kosicki witając wicepremiera prof. Piotra Glińskiego.

Jak zaznaczył prof. Gliński, instytucje kulturalne w województwie podlaskim, otrzymały w ciągu kilku lat olbrzymie wsparcie finansowe na dalsze prowadzenie działalności na rzecz społeczeństwa.

- Wartość projektów, które zorganizowaliśmy w ciągu tego czasu w województwie podlaskim to jest 135 mln zł. Do tego co województwo, co samorządy realizują w obszarze kultury doszło 135 mln zł, jest to 600 najróżniejszych programów, wydarzeń, projektów, które zostały zrealizowane, w tym np. 5 realizacji tzw. funduszy europejskich (...) To są takie projekty jak chociażby Muzeum Kresów w Sejnach, czy wsparcie remontu w Wigrach, ale z tych decyzji, które podejmowaliśmy, o czym mówił już marszałek, to współprowadzenie Muzeum Podlaskiego, które jest wspierane przez ministerstwo bezpośrednio – zaznaczył.

Muzeum Podlaskie powstało w 1949 r. jako pierwsze w dziejach miasta muzeum regionalne. Stała ekspozycja liczy ponad 120 dzieł najwybitniejszych polskich i obcych malarzy, działających w ciągu ostatnich 250 lat. Muzeum liczy obecnie 7 oddziałów. Planowane jest otwarcie kolejnego. Ma to być Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Okopach (rodzinnej miejscowości kapłana – przyp. red.). W czerwcu w MKiDN w Warszawie został podpisany list intencyjny w obecności m.in. prof. Piotra Glińskiego oraz marszałka Artura Kosickiego, o czym można więcej przeczytać pod linkiem.

Planowane jest też stworzenie nowoczesnego centrum badań i konserwacji zabytków, którego dotąd brakowało w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Będzie to efekt udziału instytucji w transgranicznym projekcie w partnerstwie z Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym.

Projekt realizowany jest w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020, na który dwa muzea pozyskały ponad 1,2 mln euro unijnego wsparcia. Jego łączna wartość to ponad 1,3 mln euro.

Jeden z najciekawszych polskich kościołów

Wicepremier w Białymstoku odwiedził również Bazylikę Mniejszą p.w. św. Rocha. To jeden z najciekawszych polskich kościołów uznawany za wybitne dzieło międzywojennego modernizmu. W czasie swojej wizyty w świątyni wicepremier zwiedził kaplicę św. Rocha oraz kaplicę Matki Bożej Różańcowej. Prof. Piotr Gliński otrzymał od proboszcza, ks. prał. Tadeusza Żdanuka pamiątkowy album przedstawiający historyczne fotografie Bazyliki. Wicepremier uczcił również pamięć ofiar katastrofy prezydenkiego samolotu Tu - 154M składając kwiaty pod Pomnikiem Smoleńskim.

Parafię św. Rocha erygował w maju 1925 r. bp Jerzy Matulewicz, który kilka miesięcy wcześniej mianował jej proboszczem ks. Adama Abramowicza. W 1926 r. przeprowadzony został konkurs na projekt świątyni, który wygrał warszawski architekt Oskar Sosnowski. Jego wizja przedstawiająca modernistyczna świątynię o geometrycznych kształtach okazała się najlepsza wśród 70 innych!

Początek prac budowlanych datowany jest na 1927 r. Trwały aż do 1946, kiedy to Kościół p.w. Chrystusa Króla został konsekrowany w 1946 r. przez bp wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. W 1967 r. wezwanie rozszerzono o św. Rocha Wyznawcę. Wnętrze kościoła odnowiono w 1990 r., później odremontowano wieżę.

Zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 10 grudnia 2018 r. To jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.

Tekst: Cezary Rutkowski

Fot.: Małgorzata Sawicka