Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Inicjatorem budowy muzeum jest założona przez najbliższą rodzinę księdza Fundacja „Dobro”. Pomysł zrodził się dwa lata temu, podczas obchodów 70 rocznicy urodzin ks. Jerzego i od początku zyskał zainteresowanie i wsparcie Zarządu Województwa Podlaskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Zwolennikiem budowy muzeum poświęconego pamięci legendarnego kapelana „Solidarności” w miejscu jego urodzenia od początku był minister prof. Piotr Gliński.

- Idea organizowania muzeum, które jest związane z miejscem urodzenia bohatera, jego otoczeniem, z artefaktami z konkretem historycznym dobrze oddziałuje na wyobraźnię, na nasze zmysły poznawcze – mówił minister – Jest też ważne dla społeczności lokalnej, bo dzięki temu może w lepszy sposób opiekować się swoimi ważnymi wydarzeniami, swoja pamięcią i może rozwijać się w sensie aksjologicznym i kulturowym – dodał.



Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że podpisanie listu intencyjnego to początek bardzo ważnego etapu w tworzeniu tego muzeum.

- Przechodzimy od słów do czynów. Podpisanie listu wprowadza nas w okres projektowania i decyzji inwestycyjnych. Mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji sejmiku, w 2023 r. będziemy otwierać Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – mówił.

Dodał również, że podlaskie korzenie ks. Jerzego zobowiązują mieszkańców regionu i jego władze do kultywowania pamięci kapłana.

- Historia życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jego kapłańska droga i męczeńska śmierć muszą ocaleć dla przyszłych pokoleń, dlatego utworzenie tego muzeum jest tak ważne – podkreślał marszałek Artur Kosicki – Jest to wielki autorytet moralny, wspaniały bohater naszej historii, który urodził się na podlaskiej ziemi i to my jesteśmy szczególnie zobowiązani do kultywowania jego pamięci – w kraju i na całym świecie.

W imieniu Fundacji „Dobro” wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu, dziękował brat księdza Jerzego, Józef Popiełuszko.



Muzeum będzie prowadzone jako Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – będzie to ósma jednostka tej instytucji. Muzeum Podlaskie jest jednostką współprowadzoną przez MKiDN.

- Jestem dumny, że to właśnie Muzeum Podlaskiemu powierzono misję budowy Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – mówił Waldemar Wilczewski, dyrektor placówki - Jest to szczególnie ważne wydarzenie dla całego regionu, z którego ksiądz Jerzy wyruszył w swoja kapłańską drogę.

Idea budowy muzeum w Okopach zrodziła się podczas obchodów 70. rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki. W ciągu tego czasu Fundacja przeprowadziła szereg spotkań, konsultacji, prezentacji i analiz na bazie których powstała koncepcja projektu, ale dopiero w wyniku zawartego porozumienia i przychylności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego pomysł będzie mógł nabrać realnych kształtów.

W ramach porozumienia Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” deklaruje nieodpłatne przekazanie pod budowę muzeum nieruchomości w miejscowości Okopy, materiałów związanych z rodziną Popiełuszków, a szczególnie z życiem i działalnością ks. Jerzego.

W muzeum docelowo mają zostać udostępnione zwiedzającym oraz pielgrzymom wystawy dotyczące błogosławionego, jego życia oraz męczeńskiej śmierci.

W uroczystości uczestniczyły również Alfreda Popiełuszko, członek rodziny księdza Jerzego i Agata Puchalska, Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP), burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel i przewodniczący rady programowej Fundacji „Dobro” Bogdan Romaniuk.

***

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach k. Suchowoli 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął zamordowany jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r.

oprac. Aneta Kursa

fot: Danuta Matloch, MKiDN