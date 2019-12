Gmina Michałowo planuje przyszłoroczny, rekordowy budżet

Inwestycje

Tegoroczny budżet jest pod tym względem rekordowy – na inwestycje i działania społeczne zaplanowano 6 mln 750 tys. Z tego 4 850 000 zł – to środki przeznaczone na inwestycje (3 mln 250 tys. na projekty, które już uzyskały dofinansowanie) a 1,9 mln zł – na działania społeczne.

- Mieliśmy wybór na co przeznaczyć te pieniądze. Może inni wybraliby spłatę zadłużenia gminy, albo położyli te pieniądze na lokatę 2%. Można byłoby też sfinansować za to tzw. wydatki bieżące – tzw. „koncert życzeń” - wyjaśniał radnym Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. - My jednak postanowiliśmy te pieniądze zainwestować w projekty, które przez kolejne lata służyć będą nam i naszym dzieciom.

Chodzi o sześć inwestycji:

- Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na zalewie Siemianówka – UE (wartość inwestycji - 9 533 183, Dofinansowanie – 6 825 358, Budżet Gminy – 2 707 825)

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo – UE (wartość inwestycji – 849 432, Dofinansowanie – 630 509, Budżet gminy – 218 923)

- Budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej – UE (wartość – 4 558 760, Dofinansowanie – 3500 392, Budżet gminy – 1 058 368)

- Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bieńdziuga, Supruny, Koleśno - Wojewoda FDL (Wartość – 1 202 711, Dofinansowanie – 601 355, Budżet Gminy – 601 355)

- Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Kobylanka – Wojewoda FDL (wartość 1 501 396, Dofinansowanie – 647 133, Budżet gminy 647 133)

- Zwiększenie dostępu do usług senioralnych – UE (wartość 604 280, Dofinansowanie – 507 595, Budżet gminy – 96 685)

Na 2 miejscu listy rezerwowej z dużymi szansami na dofinansowanie znajduje się też projekt: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej - UE (wartość – 3 916 133, Dofinansowanie – 1 958 065, Budżet Gminy – 1 958 065). Na ocenę czeka kolejnych 12 projektów na dofinansowanie złożonych przez gminę Michałowo. Do tej pory udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 12 800 000 zł. - To ogromna zmiana z poprzednim rokiem. Przecież w 2018 roku gmina nie pozyskała ze środków unijnych nawet złotówki, a w tym to już blisko 13 mln zł. Wspaniała wiadomość – podkreślała w czasie czwartkowej sesji Maria Bożena Ancipiuk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie.

Ale to nie wszystko. Na kwotę 750 tys. zł gmina planuje w przyszłym roku inwestycje remontowe, m.in. remonty ulic, budynków, budowę przystanku autobusowego, place zabaw, kosze, ławki itp. Na docieplanie domów przeznaczono kolejne 400 tys. zł. Na budowę dróg dojazdowych do gospodarstw także zarezerwowano 150 tys. zł. W 2019 roku radni w Michałowie postanowili, że gmina zacznie budować domy dla mieszkańców. W 2020 roku powołana zostanie spółka „Niezapominajka”, która ma się tym zająć – na ten cel przeznaczono 150 tys. zł.

Działania społeczne

Aż 1,9 mln zł w przyszłorocznym budżecie Michałowa ma zostać zarezerwowane na tzw. działania społeczne. Chodzi o:

- 470 tys. dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych

- 200 tys. zł na wsparcie przedsiębiorców

- 130 tys. zł na promocję

- 350 tys. zł na gminny transport

- 300 tys. zł na pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom (tzw. 2000 plus)

- 450 tys. zł na centrum Młodzieży i Centra Wsi (m.in. pomoc osobom starszym, tzw. „złota raczka”)

źródło: Gmina Michałowo