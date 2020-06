Podlaski Pakiet Gospodarczy cz. 1. - marszałek podsumował realizację pomocy

Podlaski Pakiet Gospodarczy – cz. 1. i 2. – to pula środków wynosząca łącznie 177 mln zł. Pieniądze te przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorców z regionu, których panująca epidemia postawiła w trudnej sytuacji.

- Jako zarząd województwa podeszliśmy do tego poważnie, efekty są znaczące. Cieszy nas bardzo, że mogliśmy pomóc lokalnym przedsiębiorcom i będziemy pomagać im nadal – podkreślił Artur Kosicki.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników

Pierwsza część Pakietu, na realizację której przeznaczono 142 mln zł, składa się z dwóch części. 72 mln zł z tej puli to pieniądze na dopłaty do wynagrodzeń pracowników, pozostała część przeznaczona jest na preferencyjne pożyczki dla firm.

Jak poinformował marszałek Kosicki, w ramach dopłat do wynagrodzeń zawarto umowy z ponad 7 tys. pracodawcami na kwotę ponad 65 mln zł. Dodał, że dzięki temu udało się uratować prawie 16 tys. miejsc pracy w województwie podlaskim.

- Ten komponent wydaje się przyjazny dla przedsiębiorcy, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak jak marszałek powiedział, właściwie go kończymy. Dosłownie ok. 8 proc. środków do dnia wczorajszego nie zostało fizycznie zakontraktowanych. Natomiast złożone wnioski w pełni wyczerpią alokację – mówił Hubert Ostapowicz, z-ca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Białymstoku.

Pożyczki – oferta najlepsza w kraju

Drugim z instrumentów pierwszej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego są pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach.

- Już w marcu (…) zdecydowaliśmy, że obniżymy oprocentowanie, a właściwie to je zniesiemy, bo wynosi 0 proc. Wydłużyliśmy okres spłaty pożyczek do 7 lat, umożliwiliśmy 12-miesięczną karencję i zawieszenie spłat do 6 miesięcy. Również nasi przedsiębiorcy nie muszą przedkładać wkładu własnego – wymieniła szczegóły Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) dodając, że kwota 1 mln zł, na którą maksymalnie można zaciągnąć pożyczkę, odpowiada większości podlaskich przedsiębiorców.

Dotychczas instytucje pośredniczące, zajmujące się pożyczkami z ramienia UMWP, zawarły 30 umów na kwotę 10 mln zł. Kolejne 31 wniosków o udzielanie pożyczek na kwotę ponad 10 mln zł jest właśnie rozpatrywanych. Jak podkreślił Artur Kosicki, z tzw. wakacji kredytowych lub opcji wydłużenia okresu rozliczenia podwyżki skorzystało też 58 przedsiębiorców, którzy sięgnęli po tę pomoc wcześniej.

Joanna Sarosiek poinformowała, że od początku działania RPOWP 2014-2020 udzielonych zostało 350 pożyczek na kwotę ponad 100 mln zł. Dodała też, że pula środków na ten cel wynosi 266 mln.

- Jeśli ktoś z państwa nie skorzystał z tej oferty, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi instytucjami pośredniczącymi. Te pożyczki w mojej ocenie i z tego, co podpowiadają mi inne regiony, to jedna z najkorzystniejszych ofert w kraju – zachęcała dyrektor Sarosiek.



Druga część Pakietu – nabór 22 czerwca

Pierwsza część PPG nie wyczerpuje pomocy zaoferowanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego, który przeznaczył 35 mln zł na finansowanie tzw. kapitału obrotowego w podlaskich przedsiębiorstwach, borykających się ze skutkami trwającej epidemii. Nabór rusza 22 czerwca. Z pieniędzy skorzystają przedsiębiorstwa i samozatrudnieni prowadzący działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. Oferowana im pomoc będzie wypłacana przez okres 3 miesięcy.

- Cała pula Podlaskiego Pakietu Gospodarczego stanowi 177 mln zł, a to jeszcze nie koniec – podkreślił marszałek. – Na pomoc przedsiębiorcom przeznaczymy jeszcze dodatkowych ok. 50 mln zł.

Marszałek podsumował, że zarząd województwa na finansowanie różnych narzędzi do walki ze skutkami epidemii COVID-19 przeznaczył już łącznie prawie 300 mln zł.

Małgorzata Sawicka

fot. Mateusz Duchnowski





Szczegółowe informacje dotyczące drugiej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, mogą Państwo znaleźć na: https://www.wrotapodlasia.pl/dotacja oraz dzwoniąc na numer infolinii: 801 308 013.