Do Łap obwodnicami Markowszczyzny i Turośni Dolnej

- To jest bardzo ważna inwestycja dla całego województwa. Łapy są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju naszego regionu - podkreślał marszałek Kosicki - Korzystając z okazji chciałbym podziękować poprzedniemu zarządowi, gdyż to oni rozpoczęli inwestycję, a my doprowadzamy ją do końca - dodał.

Marszałek zaznaczył również, że bardzo ważne jest aby kontynuowany był Program Polska Wschodnia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 195 mln zł, a dofinansowanie właśnie z tego programu opiewało na kwotę 166 mln zł.

- Dla naszej gminy jest to krok milowy. Przy podpisywaniu umowy mało kto wierzył, że ten projekt zostanie zrealizowany, więc tym większe podziękowania kieruje w stronę marszałka i całego zarządu - mówił podczas konferencji Krzysztof Gołaszewski, Burmistrz Łap.

Głos zabrał również Grzegorz Jakuć, Wójt Gminy Turośń Kościelna. - Warto się starać i czynić działania w kierunku rozwoju naszego regionu. Modernizacja zwiększa bezpieczeństwo na drogach, a to jest najważniejsze.

Długość przebudowywanego odcinka to 14,04 km. Roboty obejmują m.in. budowę obwodnic trzech miejscowości (Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo), zjazdów, ciągów rowerowych, chodników, zatok autobusowych, oświetlenia oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej.

Obwodnica Uhowa z uwagi na brak wiaduktu PKP nie może zostać przekazana kierowcom, a na pozostałych odcinkach przebudowywanej drogi obowiązywać będzie jeszcze czasowa organizacja ruchu z uwagi na tzw. prace zabezpieczające i wykończeniowe.

bm