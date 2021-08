Otwarcie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Sejnach

Głównym założeniem pracy kolejnego specjalistycznego ośrodka jest wdrożenie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego młodych pacjentów. Polega on na wsparciu psychologicznym dzieci we własnym środowisku jak najbliżej miejsca zamieszkania czy nauki. Do tego potrzebna jest współpraca placówki z wieloma instytucjami – szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznego, a także z rodzicami. Właśnie na taką współpracę stawia sejneńska placówka.

- Chodzi o to, żeby jak najszybciej reagować, żeby nauczyciele, osoby z otoczenia, opiekunowie zauważywszy coś niepokojącego, wiedzieli, że można skorzystać z porady i z pomocy – mówiła Wiesława Burnos – Zarząd województwa, na czele z marszałkiem Arturem Kosickim, a także radni wojewódzcy bardzo wspierają tworzenie i działalność takich ośrodków, wiedząc, że coraz więcej dzieci i młodzieży boryka się z problemami natury psychologicznej.

Jak poinformowała Bożena Łapińska, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach pod opieką sejneńskiego ośrodka jest 70 dzieci.

- Dysponujemy tu czterema pomieszczeniami - to gabinety i sale terapeutyczne. Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu, z czego dwa razy w późniejszych godzinach od 11:00 do 20:00. Wszystko, aby jak największa grupa dzieci i rodziców mogła z tej pomocy i porady skorzystać – mówiła dyrektor Łapińska.

W ośrodku w Sejnach zatrudnionych jest dwóch psychologów, czterech psychoterapeutów i dwóch psychoterapeutów środowiskowych.



Koordynatorem ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej jest Żaneta Malesińska, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Jak podkreślała, zainteresowanie wsparciem psychologicznym dla tej grupy wiekowej jest ogromne.

- Dzieci borykają się z różnymi dolegliwościami takimi jak zaburzenia lękowe czy depresja. Na dziesięciu pacjentów czterech z nich ma zaburzenia nastroju. W ośrodkach wspieramy również całościowe zaburzenia rozwoju, które diagnozowane są coraz częściej. Wiele z naszych pacjentów przechodzi trudny czas w swoim życiu, taki jak np. żałoba lub rozwód rodziców, a ostatnio na pewno pandemia – mówiła Żaneta Malesińska.

Dodała, że najczęstszą przyczyną tych problemów jest stres i lęk, zbyt wysokie oczekiwania wobec dzieci, z którym one nie potrafią sobie poradzić. To nie dotyczy jedynie oczekiwań rodziców, ale świata zewnętrznego zdominowanego w ogromnej mierze przez media społecznościowe.



W Podlaskiem działa już dziesięć takich placówek, z czego pięć znajduje się na terenie Suwalszczyzny. Oprócz ośrodka w Sejnach, podobne placówki działają już w Suwałkach, Bacejłach, Augustowie i w Sokółce. Pod ich opieką znajduje się około 700 pacjentów.



W poniedziałkowej uroczystości uczestniczyli też samorządowcy, dyrektorzy lokalnych szkół i ośrodków pomocy społecznej, a także poseł Jarosław Zieliński i radni wojewódzcy: Bogdan Dyjuk i Waldemar Kwaterski.



Z okazji oficjalnego otwarcia ośrodka, została zorganizowana spartakiada, w której dzieci rywalizowały w różnych wyzwaniach sportowych.

Aneta Kursa

fot.: Paulina Tołcz