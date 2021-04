Załatw urzędową sprawę w pandemii i nie tylko. Zapisz się na szkolenie!

Jakie sprawy urzędowe obecnie można załatwić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu? Jak zapisać się do lekarza, bez wyczekiwania w długiej kolejce do rejestracji? Jak znaleźć obowiązujące akty prawne i pozyskać informacje dotyczące prawa lokalnego? W jaki sposób bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, by nie zostać ofiarą przestępstw internetowych i chronić swoją prywatność? Na te pytania można uzyskać odpowiedź na specjalnym szkoleniu "E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie".

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Całość trwa 8 godzin lekcyjnych i realizowane jest w dobie pandemii, w formie 2 zdalnych sesji, w terminach dogodnych dla uczestników: rano, po południu, ew. w weekendy.

Zapisy na szkolenia prowadzone są poprzez stronę internetową cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl

O czym dowiesz się na szkoleniu "E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie"?

Jak znaleźć akty prawne i wzory dokumentów administracji publicznej? Gdzie szukać aktów prawa miejscowego i co to jest BIP? Gdzie szukać informacji o usługach administracji publicznej? Jakie portale umożliwiają świadczenie usług administracji publicznej drogą elektroniczną (na poziomie kraju, regionu i gminy)? Jakie sprawy w urzędach można zrealizować drogą elektroniczną? Jak wysłać pismo do urzędu? Jak podpisywać dokumenty? Podpisać dokument Worda, xls , czy skan? Jakie elementy powinno zawierać pismo podpisywane podpisem elektronicznym? Jak sprawdzić poprawność podpisu elektronicznego? Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny i kiedy jest niezbędny? Co to jest Profil Zaufany i jak go uzyskać? Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) i jak z niej korzystać? Jak i gdzie znaleźć adres ESP? Skąd wiadomo, czy i kiedy pismo zostało do urzędu dostarczone, co oznaczają tajemnicze skróty UPO, UPP, UPD? Czy i jak można śledzić przebieg sprawy? Jak zarejestrować się do lekarza przez Internet? Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (w komputerze, smartfonie)? Przypadki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich konsekwencje. Dlaczego i w jaki sposób chronić prywatność w Internecie? Dlaczego i w jaki sposób unikać mowy nienawiści?

Pozostałe szkolenia realizowane w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie"

Social Media

Hobby i rozwój osobisty online

Podstawy obsługi komputera i Internetu od postaw

Więcej informacji o szkoleniach znajduje się na stronie projektu „Cyfrowe Podlaskie”.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi 1 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 826,5 tys. zł.

źródło: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

oprac. : Marcin Nawrocki