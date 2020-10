Up To Date Festival zaprasza na bezpłatne warsztaty z muzyki elektronicznej

Warsztaty odbędą się w przestrzeniach FOMO (Białystok, ul. Białówny 9/1) i mają na celu przybliżenie historii muzyki elektronicznej, najpopularniejszych gatunków, metod miksowania, produkcji i kompozycji. Wspólne działania zakończą występy, prezentujące świeżo nabyte umiejętności.

Program:

20-21.10.2020 r. - Warsztaty didżejskie (gramofony i mikser). Prowadzenie: Dtekk;

22-23.10.2020 r. - Warsztaty z obsługi syntezatorów. Prowadzenie: Michał Wolski;

29-30.10.2020 r. - Warsztaty - kategoryzacja i specyfikacja muzyki elektronicznej część 1 i część 2. Prowadzenie: Paweł Klimczak (Naphta);

5-6.11.2020 r. - Warsztaty - historia i uwarunkowania społeczne rozwoju muzyki elektronicznej część 1 i część 2. Prowadzenie: Norbert Borzym (Bert);

9-10.11.2020 r. - Warsztaty producenckie (Ableton live). Prowadzenie: Kuba Sojka;

13-14.11.2020 r. - Warsztaty didżejskie (CDJ, kontrolery komputerowe). Prowadzenie: Monster DJ.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, które należy przesyłać mejlowo na adres: warsztaty@uptodate.pl, w tytule wpisując "Warsztaty".

Szczegółowe informacje - link do strony wydarzenia na Facebooku.



źródło: Up To Date Festival Białystok

oprac. Anna Augustynowicz

fot. archiwum/Marcin Nawrocki