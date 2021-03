Targi Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej #KulisyZawodu

Targi Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej odbędą się w dniach 20-22 kwietnia 2021 r. Co roku przyciągają młodych ludzi zainteresowanych ofertami pracy, praktyk i staży, które przedstawiają najwięksi pracodawcy z naszego regionu. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w formie online. Żeby poznać szczegóły, dołącz do wydarzenia na Facebooku!

#KulisyZawodu

Podczas Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej będzie można obejrzeć filmy z udziałem inżynierów, zatrudnionych w różnych firmach. Opowiedzą oni o swojej pracy „od kuchni”: jak wygląda dzień pracy inżyniera, ile zarabiają, z czym mierzą się na co dzień. Doradzą też, jak aplikować i jak szukać dobrego pracodawcy. Przy okazji będzie można zobaczyć wnętrza wielu firm i poczuć klimat tych miejsc.

Taka wiedza jest bezcenna dla osób, które świadomie chcą budować swoją ścieżkę kariery.

Filmy będą emitowane 20 i 21 kwietnia na stronie internetowej Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB oraz na profilu facebookowym Biura, jak też na kanale YouTube Politechniki Białostockiej.

Biznesowa sesja zdjęciowa dla studentów

22 kwietnia odbędzie się bezpłatna, biznesowa sesja zdjęciowa dla studentów i absolwentów. Każdy zainteresowany, który wcześniej zarejestruje się w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami PB na określoną godzinę, będzie mógł zrobić profesjonalne zdjęcie do CV (i na profil LinkedIn).

Pracownicy Biura Karier i Współpracy z Absolwentami zapewnią scenografię, oświetlenie i fotografa, a także wyśle gotowe zdjęcia po sesji. Zdjęcia będą wykonywane przy zachowaniu reżimu sanitarnego i z udziałem minimalnej liczby osób, a liczba miejsc jest mocno ograniczona. System rejestracji na sesję będzie dostępny na stronie internetowej Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB.

Konsultacje CV z doradcą zawodowym

Także 22 kwietnia będą odbywały się indywidualne konsultacje CV z doradcami zawodowymi. Aby wziąć w nich udział, należy wcześniej zarezerwować termin. Konsultacje będą trwały maksymalnie do 30 minut.

Webinar o budowaniu marki i rozwijania kariery w LinkedIn

W czwartek, 22 kwietnia, zapraszamy na webinar „Tajniki budowania marki i rozwijania karier za pośrednictwem LinkedIn”, który poprowadzi specjalistka w zakresie personal brandingu i autorka książki „Marka osobista bez tajemnic” Monika Gawanowska.

Webinar odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Dlaczego warto wziąć udział w tym webinarze? LinkedIn jest najszybszą i najprostszą drogą prowadzącą do zdobycia atrakcyjnej pracy lub kontaktu z osobą decyzyjną/CEO danej firmy. Z tego serwisu społecznościowego korzysta 97% liderów i osób decyzyjnych w Polsce! Dla porównania, tylko 28% z tych osób korzysta z Twittera, a 24% z Facebooka. LinkedIn to najszybciej rozwijające się biznesowe medium społecznościowe w Polsce. To doskonałe miejsce do budowania własnego pozytywnego wizerunku, jak i do poszukiwania pracy. Obecnie na świecie jest 480 milionów aktywnych kont na LinkedIn. W Polsce jest ponad 4,2 miliona zarejestrowanych kont, natomiast aktywnych użytkowników jest 2,7 milionów.

Podczas webinaru:

dowiesz się, jak stworzyć profil, który przyciągnie nie tylko rekruterów!

zobaczysz efekty, które możesz osiągnąć za pośrednictwem tego medium,

poznasz zasady skutecznego działania na LinkedIn.

Harmonogram Targów Praktyk i Staży PB #KulisyZawodu

20 kwietnia (wtorek) – filmy i wywiady #KulisyZawodu

21 kwietnia (środa) – filmy i wywiady #KulisyZawodu

22 kwietnia (czwartek):

9-14 konsultacje CV z doradcami zawodowymi

9-14 sesja zdjęciowa do CV i na LinkedIn

17 webinar „Tajniki budowania marki i rozwijania karier za pośrednictwem LinkedIn”

źródło: Politechnika Białostocka