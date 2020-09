„Seniorzy debatują” po raz drugi

Debaty uczą krytycznego myślenia na temat otaczającego nas świata. Są zachętą do patrzenia na wiele zagadnień z różnych punktów widzenia, dają odwagę do kwestionowania utartych przekonań. Poza tym pomagają w zdobywaniu wiedzy. Uczą poszukiwania informacji i przedstawiania ich w formie logicznych argumentów, które mogą przekonać innych o słuszności naszych poglądów. Debatujący muszą przekazywać swoje myśli w sposób zorganizowany, klarowny i przekonujący. A to umiejętność, która jest nieoceniona w życiu zawodowym i osobistym. Poza tym, warto podkreślić, że debatowanie może być doskonała zabawą. Pozwala na poznawanie nowych osób, nawiązywanie ciekawych kontaktów i poszerzanie horyzontów myślowych. Co jest szczególnie ważne w odniesieniu do osób starszych.

Korzyści z warsztatów



W ramach zadania zostaną przeprowadzone dwa cykle warsztatów dla dwóch grup uczestników po 12 osób. Będą to szkolenia przekazujące wiedzę i podnoszące umiejętności 24 seniorów. W grupie pierwszej – początkowej – znajdą się osoby, które nie mają wiedzy i doświadczeń związanych z debatowaniem, w grupie drugiej – zaawansowanej – osoby, które uczestniczyły w pierwszym projekcie i osoby znające podstawy debatowania.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli ćwiczyć debatowanie w różnych formach debatowania takich jak: debata oksfordzka, debata World Cafe i Open Space, dyskusja panelowa. Dlatego główny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do zbijania argumentów, aktywnego słuchania, kultury dyskusji, wystąpień publicznych, zabierania głosu w ściśle określonym temacie i czasie.

Współpraca z młodzieżą



Planowana jest też wizyta studyjna uczestników projektu do jednego z białostockich liceów, w którym aktywnie działa szkolny Klub Debaty. Wizyta umożliwi poznanie zasad pracy i rad młodych debatantów. Będzie też miała na celu integrację międzypokoleniową, korzystanie z doświadczeń młodzieży i przekazywana doświadczeń seniorów a także do nawiązywania partnerstw. Dlatego wizycie towarzyszyć będzie przesłanie, że seniorzy potrafią pracować, debatować i działać razem z młodymi oraz potrafią wykorzystywać nowe dla nich metody działania, takie jak np. debata oksfordzka.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń, które będą przyjmowane do końca września 2020 pod adresem: szukamypolski@gmail.com.







źródło: Stowarzyszenie Szukamy Polski

oprac. Anna Augustynowicz