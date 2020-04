Ruszyły e-szkolenia w WORD Białystok

Białostocki WORD jako pierwszy w Polsce zorganizował tego typu szkolenie. Aby wziąć w nim udział wystarczy komputer, laptop, tablet czy smartfon oraz dostęp do internetu. Szkolenie wygląda podobnie jak organizowane w cyklu stacjonarnym. Uczestnicy widzą i słyszą instruktora przez internet, a ukończenie sześciogodzinnego kursu pozwala zredukować liczbę punktów karnych o sześć. Kolejne planowane jest na najbliższy czwartek (09.04).



Białostockie szkolenia popularne w całym kraju

- Dzwonią do nas interesanci z całej Polski: Podkarpacia, Pomorza, Dolnego Śląska. Pierwsze szkolenie na 7 i 8 kwietnia zapełniło się w mgnieniu oka, a na kolejne są już nieliczne miejsca. Przepisy wprowadziły ograniczenia przy takich zajęciach do 15 osób w jednej grupie, dlatego warto się pospieszyć – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.



Załatwienie formalności trwa kilka minut. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ośrodka - link. W razie wątpliwości można zadzwonić do Działu Szkoleń (85 743 26 27, 601 948 303 lub 695 035 551), skontaktować się za pośrednictwem e-maila lub messengera (WORD Białystok). Dla tych, którzy nie zdążą przed Wielkanocą, WORD otworzył już kolejne dwa terminy: 14 i 17 kwietnia (wtorek i piątek). Liczba miejsc jest ograniczona, zapisywać można się nawet w dniu kursu.



Kurs reedukacyjny

Równie wielu chętnych jest na szkolenie reedukacyjne, które trwa dwa dni (każdy po 8 godzin lekcyjnych) i kończy się testem psychologicznym. Więcej informacji tutaj - link do artykułu. Także i to szkolenie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku organizuje w wersji on-line i można je odbyć przed własnym komputerem lub tabletem.

Białostocki WORD już zapowiada, że po szkoleniu zmniejszającym punkty karne i reedukacji wprowadzi także kolejne. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

