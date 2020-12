Prof. Antoni Dudek gościem Spotkania z Mistrzami na UwB

- Chętni będą mogli przysłuchiwać się prelekcji za pośrednictwem kanału YouTube, ale też zadać na czacie pytania, na które nasz gość odpowie pod koniec swojego wystąpienia – zapowiada dr Wojciech Walczak z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB. – Wykład kierujemy przede wszystkim do studentów i uczniów zainteresowanych tematyką historyczną, ale serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów najnowszej historii Polski.

Link do wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej wydziału.

Organizatorami cyklu Spotkania z Mistrzami są Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku. To już trzecia taka prelekcja w tym roku. Wcześniej z mistrzowskimi wykładami wystąpił prezes PTH prof. Krzysztof Mikulski („Czego jeszcze nie wiemy o pochodzeniu Mikołaja Kopernika?”) oraz autor m.in. licznych podręczników do historii prof. Andrzej Chwalba („Czy romantyczne mity są do zbawienia potrzebne?”) Te prelekcje można znaleźć na kanale YouTube wydziału.

- Nasz cykl to element przygotowań do najbliższego, XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który po raz pierwszy w swojej ponadstuletniej historii, odbędzie się w Białymstoku. To prestiżowe zgromadzenie organizowane jest od 1880 roku. Początkowo odbywało się co 10 lat, a od lat 60. ubiegłego wieku – co 5 lat. W 2024 roku będziemy gościć zjazd w stolicy województwa podlaskiego, a jego gospodarzem będzie Uniwersytet w Białymstoku – wyjaśnia dr Wojciech Walczak.

Jak zapowiadają organizatorzy, Spotkania z Mistrzami będą kontynuowane w przyszłym roku. Gdy tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, wykłady będą realizowane w formule hybrydowej – tak by z jednej strony umożliwić uczestnikom bezpośredni kontakt z prelegentami, a z drugiej – ułatwić dostęp do wykładów osobom, które nie będą mogły przysłuchiwać im się na żywo w murach uczelni.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac. Władysław Tokarski