Nowocześnie i bezpiecznie w WORD Białystok. Punkty zredukujesz przez internet

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że wszystkie WORD-y w Polsce zamknęły swoje siedziby, rezygnując z prowadzenia egzaminów i szkoleń. Wielu ludzi zostało nagle bez możliwości uzyskania prawa jazdy, nie mogło zmniejszyć liczby punktów karnych czy odbyć potrzebnych szkoleń. Białostocka placówka wyszła naprzeciw ich potrzebom i od piątku (03.04) proponuje zdalne rozwiązanie problemu. Aby wziąć udział w szkoleniu on-line wystarczy komputer, laptop, tablet czy smartfon oraz dostęp do internetu. Takie sześciogodzinne szkolenie – podobnie jak kursy prowadzone dotąd stacjonarnie – pozwala zredukować liczbę punktów karnych na swoim koncie o sześć.

Formalności w kilka minut

Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę internetową WORD w Białymstoku i w zakładce „Szkolenia” wybrać „Punkty karne” - link do strony. Następnie należy zeskanować wymienione dokumenty (może być też czytelne zdjęcie), wypełnić krótką ankietę oraz zgodę RODO i całość odesłać na adres e-mailowy: szkolenia@word.bialystok.pl, podając numer telefonu i adres e-mailowy do kontaktu. Całość formalności trwa kilka minut.

W mailu zwrotnym od Ośrodka każdy uczestnik otrzyma link do logowania się na odpowiednie szkolenie wraz z instrukcją prowadzącą krok po kroku do logowania się na platformę szkoleniową.

Co jest niezbędne do udziału w szkoleniu? Przeciętnej jakości łącze internetowe (minimum 2-3 Mb/s) oraz urządzenie elektroniczne z działającą kamerą i mikrofonem. Zanim szkolenie się rozpocznie, każdy potencjalny uczestnik będzie mógł przetestować czy techniczne parametry jego urządzania są wystarczające i uzyskać wsparcie pracowników WORD w rozwiązaniu podstawowych problemów.

W razie wątpliwości można zadzwonić do Działu Szkoleń WORD Białystok (85 743 26 27, 601 948 303 lub 695 035 551), skontaktować się za pośrednictwem e-maila lub messengera (WORD Białystok). Zaświadczenia o udziale w szkoleniu zostaną uczestnikom wysłane pocztą już następnego dnia. Jednocześnie trafią też do właściwych organów administracyjnych.

Częstotliwość szkoleń będzie uzależniona od liczby chętnych, podobnie jak cena, która jest porównywalna ze stawkami za kurs stacjonarny.

Inne szkolenia też w sieci

WORD Białystok pracuje także nad wprowadzeniem innych szkoleń w formule on-line: m.in. kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii czy szkoleń okresowych dla kierowców przedłużających ważność zawodowego prawa jazdy. W planach jest też uruchomienie szkoleń z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży.

źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

oprac. Anna Augustynowicz