Interesuje Cię praca w Straży Granicznej? Weź udział w szkoleniu

Pierwsze wirtualne spotkanie odbyło się z uczniami klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. W trakcie zajęć funkcjonariusz Wydziału Kadr i Szkolenia Podlaskiego Oddziału SG przybliżył młodzieży specyfikę służby w Straży Granicznej. Zapoznał uczniów z kryteriami, jakie należy spełnić, by zostać funkcjonariuszem. Spotkanie było też doskonałą okazją do odpowiedzi na nurtujące młodych ludzi pytania, dotyczące naboru.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi mieć nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje kolejne przyjęcia do służby w czerwcu, październiku i grudniu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej SG w zakładce nabór.





źródło i fot.: POSG

oprac.: Anna Augustynowicz