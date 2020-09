III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów

Celem konferencji jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów) reprezentujących różne obszary wiedzy oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu prawa i kryminologii. Co więcej, Forum jest pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. adwokatami, sędziami, przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W OFMK udział biorą również doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku naukowym, którzy uczestniczą w konferencji w roli ekspertów, ucząc i inspirując młodych kryminologów do poszerzania wiedzy oraz rozwijania własnych badań naukowych.

Podczas obrad wysłuchać będzie można wykładów m.in. o przestępstwach przeciwko zabytkom, przemocy domowej w Szwajcarii, przestępczości znęcania się nad zwierzętami, losach przestępców na emeryturze, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w sektorze prywatnym w XXI wieku czy kryminologicznych i wiktymologicznych problemach społeczności romskiej.

Pomysłodawcą tego wydarzenia był prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski – Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa UwB, zaś koordynatorem tegorocznej edycji OFMK jest dr Diana Dajnowicz-Piesiecka.

Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. OFMK to cykliczna konferencja naukowa gromadząca coraz liczniejszą grupę uczestników zainteresowanych tematyką przestępczości, patologii społecznych i zwalczania tych zjawisk. Wyrazem uznania dla tej naukowej inicjatywy jest objęcie jej zaszczytnym wyróżnieniem w postaci Honorowego Patronatu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który został udzielony III edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów.





Organizację III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

III OFMK zorganizowano przy wsparciu Województwa Podlaskiego w związku z promocją województwa podczas konferencji.

źródło:Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa