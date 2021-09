II Weekend Bezpiecznej Jazdy

Białostocki WORD organizuje praktyczne i teoretyczne warsztaty dla kierowców od 2019 roku. Cykl zajęć doskonalących umiejętności kierowców od początku nosi nazwę Weekendu Bezpiecznej Jazdy i obejmuje około 10 godzin szkoleń teoretycznych, w których doświadczeni egzaminatorzy i instruktorzy jazdy dzielą się praktyczną wiedzą jak bezpiecznie radzić sobie z trudnościami i zagrożeniami w ruchu drogowym.

Praktyczne zajęcia to między innymi jazda na egzaminacyjnych pojazdach i przygotowania auta do jazdy. To także ćwiczenia na trolejach (nadsterowność i podsterowność samochodów), hamowania na mokrej nawierzchni z ominięciem przeszkody, radzenie sobie z ABS i systemami wspomagającymi bezpieczeństwo w pojazdach.

Od 2021 WORD prowadzi też zajęcia dla motocyklistów, gdzie uczestnicy dowiadują się wiele o technice martwego ciągu oraz prowadzenia motocykla podczas zawracania i na ograniczonej powierzchni. Uczestnicy szkolenia poznają technikę wolnej jazdy i na zakręcie oraz hamowania awaryjnego i ze zmianą kierunku jazdy. Ten cykl zajęć nosi nazwę „B jak bezpieczeństwo”.

Ogromną atrakcją jest jazda szkoleniowa na własnych pojazdach z instruktorami na Torze Wschodzący Białystok, gdzie ćwiczone są między innymi: ekojazda, jazda sportowa oraz wybór optymalnego toru jazdy.

To przedostatnia impreza z cyklu Weekend Bezpiecznej Jazdy w roku 2021.

źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

oprac.: Paulina Tołcz

fot.: Kamil Timoszuk