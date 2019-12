Hong Kong jako „brama do Chin”- kolejne spotkanie

Biuro Obłsugi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) we współpracy z Podlaskim Klubem Biznesu zorganizowało w dniu 11.12.2019 r. w Białymstoku spotkanie informacyjne dla podlaskich przedsiębiorców. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm i instytucji zajmujących się wprowadzaniem polskich firm na chiński rynek, wśród nich - Maciej Wilk, dyrektor warszawskiego biura Hongkong Trade Development Council.

Jedna z dróg do nawiązania współpracy biznesowej z „Państwem Środka” wiedzie bowiem przez Hongkong, będący swoistą bramą do Chin, który oferuje system prawny oparty na prawie brytyjskim, prosty i przejrzysty system podatkowy, w tym brak podatku od zysków kapitałowych, podatku u źródła oraz podatku od sprzedaży i podatku VAT-u. Firmy działające w Hongkongu oferują bardzo skuteczne, szybkie i wiarygodne pośrednictwo we wprowadzaniu produktów i usług na chiński rynek, pomagając ominąć wiele trudności, które mogą spotkać eksporterów stawiających pierwsze kroki w Chinach. Odmienna kultura biznesowa, obyczajowość, specyficzne, często zaskakujące dla Europejczyków wymagania chińskich klientów sprawiają, że biznesowym szansom, które stwarza ten kraj towarzyszy wiele trudności, które można ominąć, nawiązując kontakty z partnerami i pośrednikami biznesowymi z Hongkongu. Okazją do nawiązania takich relacji stwarza ponad 30 imprez targowych i 11 największych na świecie imprez branżowych, przez które w Hongkongu przewija się 39 tys. wystawców i ponad 770 tys. odwiedzających rocznie.

źródło: Biuro Obłsugi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP