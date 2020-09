Forum Młodych Kryminologów jako jedna z rekomendowanych konferencji kryminologicznych na świecie w 2020 roku

„Badania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa” to hasło tegorocznej edycji III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów (OFMK). Konferencja to okazja do integracji i wymiany doświadczeń grona młodych naukowców reprezentujących różne obszary wiedzy, a przedstawicielami zawodów takich jak: adwokaci, sędziowie, pracownicy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.