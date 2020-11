E-wolontariat: zdalna pomoc dla organizacji, możliwość rozwoju dla wolontariuszy

Czym tak właściwie jest e-wolontariat?

E-wolontariat to nic innego, jak wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w zadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), a nawet wsparcie w koordynacji zadań pomocowych (np. w organizacji akcji wolontariackich zakupów dla seniorów). Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy.

Charakterystyczne dla e-wolontariatu jest to, że wolontariusze najczęściej pomagają w tzw. mikrozadaniach - zadaniach o małej złożoności, polegających na wykonaniu jednej, konkretnej czynności, których wykonanie zajmuje krótki czas (najczęściej do 3 godzin). Nie tylko ułatwia to zdalną koordynację takich zadań ze strony organizacji, ale też sprawia, że e-wolontariat jest dostępny dla każdego. E-wolontariuszem/e-wolontariuszką może zostać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie czy godziny pracy lub nauki - wystarczy chęć do działania i trochę wolnego czasu.

Jak pomagać przez Internet?

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w e-wolontariacie, warto zajrzeć na TuDu.org.pl – platformę, na której znajdziesz zadania od organizacji z całej Polski. Po zarejestrowaniu się na stronie możesz łatwo filtrować zadania, aby znaleźć to najlepiej odpowiadające Twoim umiejętnościom. To dobry sposób na pomaganie organizacjom w mikrozadaniach, które najbardziej Cię interesują. Jeśli zaś chcesz związać się z organizacją na dłużej, ogłoszenia od organizacji poszukujących e-wolontariuszy możesz znaleźć również na innych stronach poświęconych organizacjom pozarządowym czy wolontariatowi - takich jak np. ngo.pl czy Ochotnicy Warszawscy .

Warto podkreślić, że e-wolontariat ma bardzo różne oblicza i formy - zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy wiele aspektów naszego życia i inicjatyw społecznych przeniosło się do sieci. Jeśli szukasz inspiracji, na blogu portalu e-wolontariat.pl znajdziesz wiele innych pomysłów na pomaganie z domu.

Zorganizuj e-wolontariat - weź udział w minikursie!

Jeśli Twoja organizacja chciałaby rozpocząć współpracę z e-wolontariuszami, ale zastanawiasz się, jak ją zorganizować (np. jak wymyślić i opisać mikrozadania oraz jak zrekrutować e-wolontariuszy), warto rozważyć udział w minikursie mailingowym!

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dobra Sieć uruchamia bezpłatny minikurs mailingowy “E-wolontariat krok po kroku” , podczas którego przez tydzień w formie krótkich, praktycznych porad wysyłanych mailowo nauczymy was, jak zaplanować i wdrożyć współpracę z e-wolontariuszami. Zapraszamy!

Więcej informacji o kursie i link do zapisów: minikurs.e-wolontariat.pl .

źródło: Fundacja Dobra Sieć