„Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem”. Międzynarodowa konferencja na UwB

W naukowym spotkaniu weźmie udział ok. 150 uczestników, w tym blisko 50 z zagranicy. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – większość prelegentów swoje wystąpienia zaprezentuje za pośrednictwem internetu. Obradom mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani – będą transmitowane za pośrednictwem kanału YouTube.

Godność dziecka a utrata wolności

Dysputa będzie poświęcona godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych. Może to być zniewolenie dotyczące różnych sfer życia ludzkiego, np. fizyczne ograniczenie czy też zniewolenie umysłu, prowadzące do zatarcia własnej osobowości.



Powoduje to, że dzieciństwo - jako zjawisko dotyczące każdego człowieka – bywa nadal zawłaszczane i zniewalane w najróżniejszy sposób. Mimo, że humanistyczne ujęcie egzystencji ludzkiej staje się dziś szczególnie ważne i może najbardziej ludziom potrzebne.

Ważne pytania

Dlatego głównym celem konferencji „Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem” jest próba odpowiedzi na pytania:

Jakie były i są źródła praw człowieka?

Czy godność jednostki była i jest nadal wartością?

Jakie w przeszłości były i są współcześnie przyczyny zniewolenia jednostki?

Dlaczego dochodzi do ograniczania wolności człowieka i tłamszenia jego godności?

Konferencja jest jednym z elementów obchodów jubileuszu 40-lecia istnienia Katedry (wcześniej Zakładu) Historii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji UwB.

Partnerem konferencji jest Województwo Podlaskie.

Szczegóły dotyczące programu oraz transmisji dostępne są na stronie uniwersytetu.



