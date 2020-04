Czas na kierunki wirusoodporne. Bezpłatne webinarium w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki!”

Idea projektu narodziła się w roku 2006. Od tamtego czasu w programie wzięło udział ponad 200 000 maturzystek, a popularność uczelni technicznych wśród dziewcząt z roku na rok rośnie. W tym roku akcja przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Nie zmienia się jednak idea, czyli zachęcanie dziewczyn do studiowania na uczelniach technicznych oraz do wyboru kierunków ścisłych. Dodatkowo zaprezentowane zostaną kierunki wirusoodporne, czyli takie, które nawet w czasach globalnego kryzysu dają bezpieczeństwo ciekawej, stabilnej pracy:

umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej,

mają kluczowe znaczenie dla biznesu,

pozwalają rozwinąć kompetencje przyszłości (m.in. kreatywność, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, krytyczne myślenie, zdolność do ciągłego uczenia się),

łączą twardą wiedzę z praktycznymi umiejętnościami.

Wystarczy wcześniej zarejestrować się i dołączyć do wydarzenia w najbliższy czwartek (23.04), by dowiedzieć się więcej o tym, które uczelnie oferują studia na kierunkach wirusoodpornych. Eksperci wybrali 10 wirusoodpornych kierunków to: kierunki informatyczne, cyberbezpieczeństwo, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria i analiza danych, matematyka i statystyka, modelowanie matematyczne i analiza danych, mikroelektronika w technice i medycynie, bioinformatyka i biologia systemów.



Debaty, szkolenia, stoiska on-line



W programie krótkie debaty i interaktywne wystąpienia - w ciekawy i przystępny sposób, razem ze studentkami i absolwentkami uczelni z całej Polski oraz przedstawicielami dużych technologicznych firm, zaprezentowane zostaną przyszłościowe kierunki studiów. Przy wirtualnych stoiskach online między godz. 14:00 - 17.30 prawie dwadzieścia szkół wyższych z całej Polski będzie odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji, uczelni i zasad studiowania.

Studentki i absolwentki Politechniki Białostockiej opowiedzą o biotechnologii, inżynierii biomedycznej oraz matematyce stosowanej. Będzie można porozmawiać z dziewczynami, które po studiach realizują swoje marzenia, wracają na uczelnię, by uczyć innych.

Kamila Gryko to absolwentka I stopnia Biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, później studia kontynuowała w Gdańsku. Po zdobyciu tytułu magistra inżyniera otrzymała propozycję pracy na Politechnice Białostockiej. Jest na stanowisku naukowo-technicznym, ale już przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego. Mówi o sobie: Od zawsze miałam techniczne zacięcie, lubiłam biologię i chemię. Biotechnologia to jedyny kierunek, który to łączył, więc wybór była jasny.

W czwartek spotkać się będzie można także z dr Eweliną Brzozowską - absolwentką kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym PB. Jej pełzak rehabilitacyjny w 2018 roku zwyciężył w konkursie Technotalenty: Ewelina dostała nagrodę w kategoriach Technotalent Politechniki Białostockiej oraz Technika, a także wyróżnienie w kategorii Biznes. Pełzak służy do rehabilitacji dzieci mających problemy z chodzeniem, szczególnie tych z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponową i oponowo-rdzeniową lub dysfunkcjami motorycznymi. Atrakcyjny kształt i kolor mają zachęcić dziecko do aktywnej rehabilitacji, zainteresować i połączyć rehabilitację z zabawą. Ewelina pracuje też w Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.

źródło: Politechnika Białostocka

oprac. Anna Augustynowicz