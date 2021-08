Fundusze europejskie pomogą odnaleźć się w życiu zawodowym

Przyznane wsparcie pozwoli na rozwinięcie swoich zawodowych możliwości mieszkańcom gmin wiejskich: Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki oraz Rutka Tartak. W projekcie weźmie udział kilkadziesiąt osób z tych gmin (obszar Suwalsko-Sejnieńskiej Lokalnej Grupy Działania).

Wiesława Burnos, członek zarządu podkreśliła, że władze województwa starają się, by dzięki funduszom z regionalnego programu, wspierać osoby, które z różnych przyczyn nie potrafią sobie poradzić z funkcjonowaniem w życiu codziennym.

- Co jest niezwykle ważne w tego typu projektach to możliwość bardzo indywidualnej pomocy, jeśli chodzi o powrót do aktywności zawodowej. Osoby biorące udział w projekcie otrzymają fachową pomoc w zakresie oceny ich predyspozycji i potrzeb. Wszystko po to, aby zapewnić im jak najlepsze przygotowanie do powrotu na rynek pracy – zaznaczyła.

Pomoc będzie kierowana szczególnie do osób doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu bezrobocia, niepełnosprawności czy niskich kwalifikacji. Będą to m.in. warsztaty i staże zawodowe, pomoc psychologiczna, ale także zajęcia o tematyce dot. umiejętności interpersonalnych, tj. komunikacji, asertywności, autoprezentacji czy radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Wartość inwestycji to 430 tys. zł, z czego przyznana dotacja pokryje prawie 370 tys. zł. Partnerem w realizacji projektu będzie Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, będzie on realizowany do końca 2022 roku.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Cezary Rutkowski