XVIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego – tym razem w OiFP

Link do transmisji podamy w dniu sesji.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 -2041.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2020 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnych pasiek.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030”.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2020 roku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Podlaskiego z międzynarodowej organizacji CPMR – Conference of Peripheral and Maritime Regions (oryg.) – Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (tł.).

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 982/11998 części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot współwłasności Województwa Podlaskiego, położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Turośl pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji.

21. Informacja Wojewody Podlaskiego o stanie gotowości województwa podlaskiego i podjętych przez Wojewodę działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22. Informacja Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zasad finansowania placówek służby zdrowia w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

23. Informacja Marszałka Województwa o podjętych działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze województwa podlaskiego.

24. Informacja w sprawie rozdysponowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (w kwocie 56 mln. zł) na tzw. Podlaski Pakiet Zdrowotny służący walce z koronawirusem.

25. Rozpatrzenie Raportu z realizacji "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021" w 2019 roku.

26. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.

27. Informacja w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.

28. Rozpatrzenie sprawozdania za 2019 r. z realizacji uchwały Semiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/337/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

29. Informacje o działalności za 2019 rok Samorządowego Kolegium Odwoławczego w:

a) Białymstoku ,

b) Łomży ,

c) Suwałkach .

30. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. (okres od dnia 18 lutego 2020 r. do dnia 10 marca 2020) oraz okres od 11 marca 2020 r./.

31. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli zewnętrznej z II półroczu 2019 r.

32. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 24 lutego 2020 r.

33. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

34. Wolne wnioski, informacje.

35. Zamknięcie sesji.