Więźniowie polityczni oraz podlascy samorządowcy promują zdrowy tryb życia i lokalne produkty

Akcja jest adresowana do członków KWIiR, osób starszych, z grupy tzw. ryzyka, czyli szczególnie narażonych na działania wirusów. Mając na względzie zagrożenie epidemiologiczne, w dłuższej perspektywie, jedną z najbardziej racjonalnych metod budowania odporności ludzkich organizmów jest racjonalne i zdrowe odżywianie – najlepiej w oparciu o wartościowe produkty lokalne. Dlatego też z Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich wraz Zarządem Województwa Podlaskiego podjęli inicjatywę zaproponowaną przez Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku. Ma ona na celu przekonanie ludzi do nabywania wartościowych, lokalnych produktów. Do głównych priorytetów akcji zaliczymy promocję zdrowego stylu życia poprzez świadome odżywianie.

Wśród wybranych produktów znalazły się:

miody augustowskie z tegorocznego zbioru – produkt tradycyjny, zarejestrowany na Liście Produktów Tradycyjnych,

ekologiczne zioła i preparaty na ich bazie z certyfikowanej produkcji (dobranych pod kątem wzmacniania odporności),

soki i wyroby z pigwowca japońskiego (z owoców w jakości ekologicznej) – niezwykle kwaśnych, lecz stanowiących naturalne bogactwo witaminy C,

oleje tłoczone na zimno z certyfikatem ekologicznym – cenione z uwagi na profil kwasów tłuszczowych (omega – 3), mających pozytywny wpływ na poziom cholesterolu.

Przedstawiciele Klubu zobowiązani są do udzielania informacji o podlaskich produktach, promowania ich w mediach społecznościowych na swoich profilach.

Podlaskie produkty lokalne i wszelkie namiary na ich producentów znaleźć można w specjalnym serwisie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego na stronie internetowej produkty.podlaskie.eu

Jest to serwis, w którym można wyszukać producenta po kategorii, obszarze geograficznym lub po posiadanych przez niego wyróżnieniach lub certyfikatach. Na stronie można znaleźć namiary kontaktowe na producentów i nawiązać z ich pomocą kontakt, celem zaopatrzenia się w naturalne produkty w krótkim łańcuchu dystrybucji.

Baza produktów lokalnych prowadzona jest ok. pół roku i zawiera informacje o sprawdzonych producentach, którzy zwracają uwagę na jakość i pochodzenie surowca oraz stosują tradycyjne receptury i metody przetwórstwa. Na stronie zamieszczane są informacje o rolnikach i producentach, którzy prowadzą oficjalną działalność pod nadzorem sanitarnym lub weterynaryjnym.

Obecnie w bazie wpisanych ponad 60 rozmaitych produktów, ich liczba stale rośnie. Producenci zainteresowani współpracą nie ponoszą kosztów – zobowiązani są jednak do wypełnienia do ankiety on-line na stronie producenci.wrotapodlasia.pl, celem wyrażenia chęci współpracy z Samorządem Województwa Podlaskiego. Więcej informacji: 85-66-54-826 lub produkty@podlaskie.eu

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

red. Cezary Rutkowski

fot.: produkty.podlaskie.eu