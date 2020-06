Podlaski Produkt Lokalny. Regionalnie w Folwarku Nadawki.

- Nie było tu nic oprócz krzaków porzeczki – wspomina Paweł Snarski, współwłaściciel folwarku. –Początkowo ustawiliśmy tu duży namiot i dwie stodoły, w których przyjmowaliśmy gości na imprezach, a z czasem zaczęliśmy przenosić tu wiekowe, drewniane budynki z regionu. Tak powstał Folwark Nadawki.

Miejsce z kulinarną ideą

Restauracja mieści się tuż obok Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, w klimatycznym drewnianym budynku z tarasem, dużą salą restauracyjną i jeszcze większą – na wesela i imprezy okolicznościowe. W podwórzu mini-zoo, rozmaite wiaty, a także plac na wydarzenia plenerowe, dom z ruską banią i gościniec oferujący noclegi.

- Od 2005 roku sporo się rozbudowaliśmy. Dziś mamy naprawdę mocną, szeroką ofertę praktycznie dla każdego. Jednak najważniejsze w Folwarku było i jest jedzenie. Podlaskie, tradycyjne, z naszego regionu – podkreśla Paweł Snarski. – To była idea, która przyświecała nam przy tworzeniu tego miejsca, aby właśnie tutaj promować podlaskie potrawy, by goście z Polski i z zagranicy mogli je poznać i się nimi zachwycić.

Dlatego w karcie Folwarku Nadawki, mimo że zmienianej, by dostosować ją do pór roku i potrzeb klientów, są pozycje niezmienne: babka i kiszka ziemniaczana (za które folwark zdobywał nagrody na Mistrzostwach Pieczenia Babki Ziemniaczanej w Supraślu) , kwas chlebowy własnej produkcji, rozmaite pierogi, kartacze i pieczona palcówka [rodzaj tradycyjnej, domowej kiełbasy – dop.red].

- I jeszcze nasze sało, czyli marynowana, krojona w cieniusieńkie plastry słonina, która robi furorę jako zakąska – dopowiada właściciel. – A dla tych, którzy chcą poznać większość naszych tradycyjnych smaków za jednym zamachem, mamy specjalną ofertę, czyli „Podlaską Michę” a w niej i pierogi, i kartacze, babkę i kiszkę podawane z naszym kwasem chlebowym.

Smaki z podlaskich gospodarstw

W Folwarku Nadawki dba się nie tylko o smak, ale też o jakość produktów używanych w kuchni. W znacznej mierze pochodzą one od podlaskich producentów, m.in. wędliny – z masarni Państwa Wojtachów „Biebrzańskie Smaki” (link do artykułu o producencie); mięso – m.in. z zakładu „Bost” w Turośni Kościelnej; sery – z Korycina; kiszone ogórki – m.in. z Kruszewa; miody z jednej z podlaskich pasiek, warzywa a zwłaszcza ziemniaki tak ważne w podlaskiej kuchni – również ze sprawdzonych podlaskich gospodarstw.

W kuchni rządzi szefowa Dorota Markowska – energiczna kobieta o podzielnej uwadze, która potrafi jednocześnie zagniatać pierogi, udzielać wywiadu, pilnować pieczenia kiszki ziemniaczanej i pracowników, aby nie zapomnieli wyjąć z pieca serników.

- Dziś robimy pierogi z serem korycińskim i kurkami – zapowiada. – Kurki też z Podlasia, ale zeszłoroczne, zamrożone, bo teraz w czerwcu jeszcze świeżych nie ma. Te pierogi są z ciasta jogurtowego i będą smażone na głębokim tłuszczu.

Ciasto jogurtowe składa się z mąki, masła, jogurtu i proszku do pieczenia [dokładny przepis w linku do filmu z audycji „Smaki Podlasia” - Polskiego Radia Białystok - dop. red]. Po wymieszaniu składników, ciasto wędruje na godzinę do lodówki. Potem trzeba je rozwałkować, ale niezbyt cienko, do ok. 0.5 cm grubości i wykrawać krążki na pierogi. Napełnić je farszem z podsmażonymi z cebulą kurkami i serem korycińskim i usmażyć na złoto na patelni.

- Ser w środku pięknie się rozpuszcza – zapewnia szefowa. – Można podawać je z sosem, np. miodowym. Ja najchętniej je jem z surówką z ogórka kiszonego.

Folwark w słoiku

Jeśli ktoś zachwycony folwarcznymi smakami, chciałby je zabrać do domu to oprócz zamówienia porcji na wynos bądź z dowozem pod drzwi, może się także zaopatrzyć w specjalne słoiki.

- Rozpoczęliśmy produkcję naszych folwarcznych słoików, a w nich są pasztety, ryby w marynacie, nasz smalczyk i kwas chlebowy, lemoniada oraz miody z zaprzyjaźnionej pasieki – pokazuje witrynę z firmowymi smakami Paweł Snarski. – Będziemy rozszerzać ten asortyment, bo zainteresowanie klientów takimi produktami okazało się całkiem spore.

Słoiki można kupić bezpośrednio w Folwarku Nadawki, bądź złożyć zamówienie telefonicznie, czy przez stronę na FB. Wkrótce także powstanie specjalny sklep on-line z folwarcznymi smakołykami.

Urszula Arter, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Casablanca Catering Sp. z o.o.

www.casablanca-catering.pl

Adres:

Folwark Nadawki

Nadawki 23

16-010 Wasilków

Tel. 85 743 88 33;

www.folwarknadawki.pl

Link do strony FB: Folwark Nadawki

Link do filmu z przepisem: https://www.radio.bialystok.pl/smakipodlasia/index/id/185165

Link do bazy podlaskich producentów: https://produkty.podlaskie.eu/folwarknadawki