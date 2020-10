Zmodernizowany dworzec PKP w Białymstoku dostępny dla podróżnych

Zakończenie prac remontowych odbyło się zgodnie z założonym planem. Na początku czerwca Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał odbioru prac konserwatorskich zmodernizowanego budynku dworca. Odnowiono elewacje, wybudowano nowe miejsca parkingowe oraz wokół budynku posadzono drzewa i krzewy.

Wnętrze uległo dużym zmianom. Jest w nim duża, jasna, przestronna hala, uwagę przykuwają białe, żeliwne kolumny, sufit zdobiony stiukami i kolumny oraz ściany, na których widnieją dekoracyjne pilastry (szlaki).

Janusz Kowalski, Wiceminister Aktywów Państwowych zaznaczył, że modernizowanie infrastruktury kolejowej jest zasługą ciężkiej pracy rządzącej Polską od 5 lat Zjednoczonej Prawicy.

- To również symbol Białegostoku, który będzie świecił przykładem. Jest jedną z największych tego typu inwestycji PKP na ścianie wschodniej. Dziękuję wszystkim nadzorowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych spółkom, które realizowały tę inwestycję – powiedział wiceminister, przypominając mieszkańcom regionu o możliwości informowania ministerstwa w kwestii ewentualnych niedogodności wymagających poprawy.

Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych zaznaczył, że PKP w latach 2016- 2023 zmodrnizuje około 200 dworców. Dodał, że na sfinansowanie tych inwestycji wydano blisko 2 mld zł. Zaznaczył, że do tej pory ukończono modernizację 19 obiektów. Przypomniał, że dworzec PKP w Białymstoku jest ostatnim zakończonym, zmodernizowanym projektem spośród wspomnianych.

- Żeby obiekt był funkcjonalny musieliśmy włączyć wszystkie nowoczesne systemy. Zmodernizowaliśmy system bezpieczeństwa, komunikacji, system ułatwień osobom niepełnosprawnym, czyli te wszystkie elementy należało tak wkomponować, żeby nie zniszczyć zabytku i jednocześnie, żeby mogły być wykorzystywane.(…) Powierzchnia zabudowy tego projektu liczy około 2 tys. metrów kwadratowych, z kolei powierzchnia użytkowa – 3 tys. metrów kwadratowych. To mówi o skali przedsięwzięcia – powiedział członek zarządu PKP S.A., zapowiadając rozpoczęcie następnego etapu rozbudowy infrastruktury dworcowej – tunelu. Zostanie przez niego przeprowadzone przejście pod torami.

Marszałek Artur Kosicki w imieniu władz samorządu województwa podlaskiego podziękował podlaskim parlamentarzystom, za inicjatywę w kwestii potrzeby modernizacji białostockiego dworca. Dodał, że obiekt jest wizytówką naszego regionu.

- Kwestia funkcjonowania dworca PKP nie jest jedynie związana z komfortem podróżowania czy bezpieczeństwa mieszkańców Podlaskiego, lecz również turystów, którzy do nas przyjeżdżają. To symbol i dowód na to, że dla rządów Zjednoczonej Prawicy nie ma Polski A i Polski B. Widać jak Polska się zmienia i że inwestycje są prowadzone w sposób zrównoważony - podkreślił marszałek. Podziękował całemu rządowi, władzom PKP i wykonawcom za to, że zadbali o zachowanie historii regionu, w którą wpisuje się białostocki dworzec.

Na zakończenie uroczystości duchowni kościołów rzymskokatolickiego oraz prawosławnego dokonali poświęcenia obiektu.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, podlascy parlamentarzyści, wśród nich Jarosław Zieliński, Kazimierz Gwiazdowski, Mieczysław Baszko, prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Przebudowa dworca w Białymstoku to jedna z kluczowych inwestycji PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość dofinansowania ze środków unijnych to ponad 26 mln zł. Całkowita wartość przebudowy dworca to 36 mln zł.

Wykonawcą prac budowlanych była firma Budimex S.A., a autorem projektu przebudowy dworca pracownia architektoniczna Pas Projekt Sp. z o.o.

tekst: Cezary Rutkowski

fot.: Paulina Dulewicz, Kamil Timoszuk