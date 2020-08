Zmiana rozkładu pociągów POLREGIO w Podlaskiem od 30 sierpnia

Remontem została objęta trasa Białystok – Czyżew, po której do Szepietowa kursują pociągi POLREGIO. Ponadto, będą wykonywane prace poprawiające stan infrastruktury kolejowej na dwóch innych odcinkach, tj. Suwałki – Sokółka i Białystok – Kuźnica Białostocka.

Białystok - Szepietowo

Planowana przebudowa linii kolejowej „Rail Baltica” spowoduje duże zmiany w organizacji ruchu pociągów na trasie Białystok – Szepietowo. Zarządca infrastruktury uprzedza, że utrudnienia z tym związane będą trwały kilka lat.

Od 30 sierpnia 2020 r. część pociągów zostanie zastąpiona autobusami komunikacji zastępczej. Z dotychczasowych 11 par pociągów kursujących w relacji Białystok – Szepietowo – Białystok, pozostanie tylko pięć, a za dwie pary zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa w pełnej relacji. Za cztery pary pociągów komunikacja zastępcza będzie kursowała na odcinku Łapy – Szepietowo i Szepietowo – Łapy, a na pozostałej części trasy będzie kursował pociąg. Wprowadzenie komunikacji zastępczej wydłuży czas przejazdu o około 30 minut. Na przykład pociąg, który obecnie odjeżdża z Szepietowa o godz. 4:12, będzie odjeżdżał o 3:33. Dzięki temu zostanie zachowana ta sama godzina przyjazdu do Białegostoku, tj. 5:02.

Z powodu trudności z dojazdem nie będzie obsługiwany przystanek kolejowy Bojary. Zamiast na przystankach Białystok Wiadukt i Klepacze, autobusy komunikacji zastępczej będą się zatrzymywały na najbliżej położonych przystankach BKM, a w miejscowościach: Niewodnica, Uhowo, Zdrody Nowe, Racibory, Jabłoń Kościelna i Szymbory będą się zatrzymywać na przystankach PKS. Do pozostałych stacji i przystanków kolejowych na tej trasie, autobusy komunikacji zastępczej będą dojeżdżały.

Aby ułatwić uczniom z kierunku Szepietowa dojazd do szkół w Łapach, zostanie wprowadzone honorowanie biletów okresowych POLREGIO (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) w pociągu IC 61171/61191 „Karkonosze” na odcinku Szepietowo – Białystok oraz wprowadzono postoje tego pociągu na wszystkich przystankach pomiędzy Szepietowem a Łapami. Pociąg IC „Karkonosze” będzie odjeżdżać z Szepietowa o godzinie 7:03 i zatrzyma się na stacji Łapy o godzinie 7:32. Przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami sanitarnymi i ograniczeniem liczby podróżnych w pociągach PKP Intercity do 100 % miejsc siedzących, obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. W związku z tym, pasażerowie z biletami okresowymi POLREGIO powinni posiadać odpłatny bilet dodatkowy (koszt 1 zł). Bilety dodatkowe są dostępne w kasie biletowej, w internetowym systemie sprzedaży e-IC oraz u konduktora przed wejściem do pociągu, na przystankach gdzie nie ma kasy biletowej lub jest nieczynna.

Suwałki – Sokółka

Komunikacja zastępcza na odcinku Suwałki – Sokółka będzie funkcjonować od 31 sierpnia do 30 października br. Wprowadzenie komunikacji zastępczej będzie dotyczyło dwóch pociągów POLREGIO, tj. pociągu obecnie odjeżdżającego z Białegostoku o godz. 5:47 i pociągu odjeżdżającego z Suwałk o godz. 8:16. Obydwa pociągi kursują w dni robocze. Odcinek Białystok – Sokółka będą obsługiwać pociągi.

Z powodu trudności z dojazdem, autobusy komunikacji zastępczej nie będą obsługiwały przystanku kolejowego Balinka, a zamiast na przystankach kolejowych: Racewo, Szczepki i Płociczno k. Suwałk, autobusy będą się zatrzymywały na przystankach PKS w tych miejscowościach. Zamiast na przystanku kolejowym Gliniszcze, postój komunikacji zastępczej będzie w miejscowości Sokolany, a zamiast przystanku Blizna – w miejscowości Szczebra.

W związku z uruchomieniem komunikacji autobusowej, czas przejazdu na trasie Białystok – Suwałki znacznie się wydłuży. Z tego powodu odjazd pociągu z Białegostoku został zaplanowany 40 minut wcześniej, tj. na godz. 5:07. Natomiast z Suwałk do Białegostoku autobus w tych dniach będzie odjeżdżał 4 minuty wcześniej, o godz. 8:12, a przyjeżdżał do stacji końcowej 47 minut później, o godz. 11:17.

Białystok – Kuźnica Białostocka

Na tej trasie funkcjonowanie komunikacji zastępczej dla wykonania prac poprawiających stan infrastruktury kolejowej, zostało zaplanowane w terminie od 15 do 18 września i od 22 do 25 września 2020 r. Autobusy zastąpią pociągi POLREGIO, odjeżdżające z Białegostoku o godz. 12:16 i 13:49 oraz pociągi odjeżdżające z Kuźnicy Białostockiej o godz. 13:27 i 15:03.

Prace modernizacyjne zostały podzielone na dwa etapy:

- od 15 do 18 września – komunikacja zastępcza będzie obowiązywała na całej trasie, tj. Białystok – Kuźnica Białostocka;

- od 22 do 25 września – autobusy będą kursowały na odcinku Czarna Białostocka – Kuźnica Białostocka. Na odcinku Białystok – Czarna Białostocka będzie kursował pociąg.

Z powodu trudności z dojazdem, autobusy komunikacji zastępczej nie będą obsługiwały przystanków kolejowych: Czarny Blok, Wólka Ratowiecka, Machnacz, Geniusze, a zamiast na przystanku kolejowym w Rozedrance, autobusy będą się zatrzymywały na przystanku PKS Janowszczyzna/Podkamionka.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z rozkładem jazdy przy planowaniu podróży na tej trasie, gdyż godziny odjazdów zarówno autobusów komunikacji zastępczej, jak i pociągów będą się zmieniać, a czas przejazdu będzie dłuższy od 15 do ponad 30 minut.

Przejazd w autobusach, oznakowanych logo POLREGIO, odbywa się na podstawie biletów kolejowych i także z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. W autobusach nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków.

Zmiany na pozostałych trasach

Od 30 sierpnia br. zmienią się również godziny kursowania innych pociągów POLREGIO, w tym na wcześniejsze, jak np. odjazd pociągów z Białegostoku do Czeremchy z godz. 15:57 na 15:48, z godz. 19:45 na 19:23, czy z Czeremchy do Białegostoku z godz. 17:30 na 17:21. Wystąpią także zmiany odjazdu na późniejsze, jak np. odjazd pociągu z Siedlec do Hajnówki z godz. 8:22 na 8:53, czy z Białegostoku do Ełku z godz. 14:39 na 15:03 oraz z godz. 18:53 na 19:32.

Bieżący rozkład jazdy dostępny będzie w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl

oprac. oraz fot.: Cezary Rutkowski

źródło: POLREGIO