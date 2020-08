Zmiana na stanowisku Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Ustępujący komendant nadbryg. Jarosław Wendt służbę w PSP sprawował 30 lat, natomiast w 2016 roku został powołany na Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Akt mianowania na stopień nadbrygadiera z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał w roku 2018.

- Moment pożegnania z mundurem musiał w końcu nadejść. Dziś zamykam pewien okres w swoim życiu. Po 30 latach kończę czynną służbę, ale służba dla naszego kraju nie kończy się nigdy – podkreślał nadbryg. Jarosław Wendt.

Nowy Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej pełni czynną służbę od 24 lat. Od samego początku, aż do teraz związany jest z podlaską jednostką PSP. Był m.in. zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Białymstoku, a od lipca tego roku pełni obowiązki dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w tym mieście.

- Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Wiem, że objęcie tak odpowiedzialnego stanowiska to duże wyzwanie. Rola komendanta to niezwykle istotna, wielopłaszczyznowa działalność na rzecz całego województwa – mówił podczas swojego wystąpienia mł. bryg. Sebastian Zdanowicz

W imieniu całego Zarządu Województwa Podlaskiego pamiątkowe grawertony wręczył wicemarszałek Marek Olbryś.

- Chciałbym serdecznie podziękować odchodzącemu komendantowi za długoletnią służbę i pracę, którą wszyscy bardzo cenimy – podkreślił wicemarszałek. – Panu Sebastianowi Zdanowiczowi serdecznie gratuluję i obiecuję, że może Pan liczyć na wsparcie ze strony Województwa Podlaskiego – dodał.

Wicemarszałek Marek Olbryś zaznaczył także, że zarząd województwa przeznaczył ponad 2,5 mln zł na OSP i pomoc materialna ze strony Województwa Podlaskiego będzie kontynuowana w kolejnych latach.

W wydarzeniu uczestniczyli także: Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP, a także przedstawiciele duchowieństwa oraz funkcjonariusze PSP i OSP.

Bartłomiej Modzelewski

Fot.: Anna Augustynowicz