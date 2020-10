„Zjednoczeni we wspólnej zadumie”

Troska o groby bliskich zmarłych, jak i osób bezimiennych, niejednokrotnie spoczywających w zbiorowych bądź symbolicznych mogiłach, to element wspólnotowej pamięci, która w polskiej tradycji jest niezwykle żywa. Ich wyrazem są tysiące zapalonych zniczy, które rozświetlają co roku te szczególne dni.

Jak powiedział w rozmowie z Wrotami Podlasia Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

- Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny skłaniają nas wszystkich do wspominania naszych bliskich. Jest to wydarzenie szczególne dla chrześcijan, którzy mogą pomodlić się za dusze wszystkich wiernych zmarłych. Niech te dni przyniosą wszystkim pokój i zjednoczą nas we wspólnej zadumie.