„Zawsze gotowi, zawsze blisko” - święto podlaskich „Terytorialsów”

- Ta niezwykła jednostka wpisała się już trwale w funkcjonowanie naszego województwa, a ostatnie miesiące wypełnione działaniami „Terytorialsów” na rzecz walki z koronawirusem pokazały jej praktyczną rolę w służbie społeczeństwu naszego regionu – zaznaczył marszałek Kosicki. - Zasady, które wyznają żołnierze I Podlaskiej Brygady Terytorialnej są godne najwyższej pochwały i oczywiście naśladowania.

Marszałek w ramach obchodów święta jednostki, otrzymał odznakę pamiątkową 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej”. Umieścił też wpis w księdze pamiątkowej.

1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej tworzą cztery samodzielne wyspecjalizowane kompanie oraz cztery bataliony lekkiej piechoty w Białymstoku, Łomży, Hajnówce i Suwałkach. Jej misją jest wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków.

Członkiem „Terytorialsów” może być każdy, kto czuje potrzebę służby Ojczyźnie, nie chcąc rezygnować z dotychczasowych obowiązków. Szkolenia pozwalają łączyć życie osobiste i zawodowe ze służbą wojskową.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej – jak piszą sami o sobie – budowana jest na solidnym fundamencie – zasadach wypunktowanych w credo jednostki. Wśród nich „bycie tarczą i ramieniem dla swojej społeczności”. Ta społeczność to mieszkańcy naszego regionu. A województwo podlaskie, cytując stronę internetową jednostki, to „nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej go społeczności”

Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski



Formowanie jednostki rozpoczęto w maju 2016 r. podporządkowując ją początkowo Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 29 marca 2017 r. odbyło się uroczyste przekazanie brygady w skład powstałych 1 stycznia 2017 r. Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W maju 2017 r. odbyła się pierwsza przysięga żołnierzy WOT po 16-dniowym szkoleniu. W Białymstoku przysięgę złożyło 80 ochotników, którzy zasilili formowany wtedy 25.Batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku (obecnie jest to 11.Batalion Lekkiej Piechoty).

Źródło: www.jednostki-wojskowe.pl