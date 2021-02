Zamiast tradycyjnej kolędy, msza święta z błogosławieństwem

Jak mówi ks. kan. dr Andrzej Dębski, rzecznik Archidiecezji Białostockiej, wizyta duszpasterska w okresie Bożego Narodzenia jest piękną tradycją kościoła w Polsce. Istotą tych odwiedzin jest spotkanie kapłanów z parafianami, wspólna modlitwa i Boże błogosławieństwo udzielane mieszkańcom oraz poświęcenie ich domów. Jednak jak podkreśla, obecny czas zmagań z epidemią koronawirusa zmusza nas do odpowiedzialnego podejścia wobec tej praktyki religijnej.

- W naszych domach jest wiele osób starszych i schorowanych, które lękają się o swoje zdrowie. Duże ryzyko ich zakażenia każe podchodzić do kolędy z ostrożnością, stąd decyzja o odwołaniu tegorocznej wizyty duszpasterskiej w dotychczasowej formie – mówi kapłan.

Alternatywą dla kolędy ma być uroczysta msza św. wieczorna odprawiana w poszczególnych parafiach. Na jej zakończenie kapłani odmówią modlitwę błogosławieństwa kolędowego nad ludźmi, szczególnie polecając osoby starsze, cierpiące, chore i tych wszystkich, którzy pozostali w domach. Poświęcą też wodę, którą wierni powinni przynieść do kościoła we własnych naczyniach i zachęcą, aby po powrocie do domu w gronie rodzinnym odmówić modlitwę i pokropić mieszkanie wodą święconą.

Jeśli parafianie, szczególnie w nowych domach, zdecydują się w tym czasie zaprosić księdza, aby pobłogosławił ich mieszkania, to jak podkreśla ks. Andrzej Dębski, kapłan pewnie przyjdzie z taką posługą.

- Trzeba jednak wielkiej rozwagi i zachowania niezbędnych środków ostrożności zarówno ze strony domowników, jak i kapłana. Może warto jednak na taką wizytę umówić się w bardziej dogodnym czasie? – dodaje.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy władz świeckich dotyczące ograniczonej liczby wiernych w świątyniach, abp Wojda udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w mszach św. niedzielnych świątecznych, zachęcając jednak do przeżywania tych nabożeństw poprzez transmisje telewizyjne, radiowe czy internetowe. Jeśli zdecydujemy się wziąć udział w nabożeństwach, szczególnie w popularnej Pasterce, należy stosować się do zaleceń - zachować dystans społeczny, dezynfekować dłonie i zasłaniać usta i nos.

Tekst: Małgorzata Sawicka, fot.: Paulina Dulewicz