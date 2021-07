Za kilka dni rozpocznie się kolejny etap remontu drogi Osowiec-Suchowola-Dąbrowa Białostocka

Inwestycja to kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku, dzięki której wyremontowano ponad siedmiokilometrowy odcinek tej samej trasy.

- To bardzo istotna droga, nie tylko dla mieszkańców powiatu sokólskiego, ale także całego regionu, gdyż wiedzie między innymi do drogi krajowej nr 8. To trasa bardzo często uczęszczana, szczególnie w sezonie letnim - mówił radny Wnukowski.