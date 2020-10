Z Wizny do Jedwabnego po nowej drodze

W spotkaniu wzięli również udział burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski i Włodzimierz Łąka, zastępca wójta Wizny.

- Stworzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Fundusz Dróg Samorządowych to znakomity instrument dla rozwoju gospodarczego i poprawiania jakości życia mieszkańców. Dla wielu samorządów barierą okazywał się jednak problem tzw. wkładu własnego. Są już praktykowane przedsięwzięcia, gdzie samorządy powiatowe i gminne zawierają porozumienia i wspólnie finansują inwestycje drogowe. My po raz pierwszy dołączamy do tej "układanki" kolejny element - udział samorządu województwa - stwierdził wicemarszałek Marek Olbryś.

Droga Wizna-Jedwabne nie przechodziła poważniejszych remontów od pół wieku. Zdaniem burmistrza Adama Niebrzydowskiego, należy do najgorszych w województwie. Plany modernizacji trasy, która służy nie tylko mieszkańcom gmin i powiatu łomżyńskiego, ale też m.in. znacznie skraca drogę z Białegostoku do Kolna, a może też być awaryjnym "łącznikiem" krajowych szlaków nr 61 i 64, były omawiane od kilku miesięcy.

- Dziś już jesteśmy gotowi dzięki zgodnej woli zarządu województwa i Sejmiku, władz powiatu łomżyńskiego oraz gmin Wizna i Jedwabne oraz udziałowi wojewody jako przedstawiciela administracji rządowej dysponującej Funduszem Dróg Samorządowych - dodał wicemarszałek. - Dziękujemy zarządowi województwa, że jako pierwsi będziemy mogli wypróbować ten pionierski "montaż" finansowy - stwierdziła wicestarosta Maria Dziekońska.

Jak wyjaśniał Zbigniew Piotrowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu urzędu marszałkowskiego, zadanie będzie polegało na gruntownym remoncie drogi Wizna-Jedwabne i jeszcze fragmentu innej drogi powiatowej w Jedwabnem o łącznej długości ponad 11,6 km, m.in. z niwelacją wzniesień i nową nawierzchnią o szerokości 6 metrów, czyli w pełnym standardzie, jaki droga powiatowa powinna spełniać.

Wartość ogólna przedsięwzięcia to 12,5 mln zł. Około 50 procent pochodzić będzie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ustalony przez zarząd województwa i zatwierdzony przez Sejmik wkład to 2,5 mln zł (ok. 20%). Jedwabne i Wizna wykładają po 15% kosztów (ok. 1,9 mln każda z gmin). Powiat łomżyński w mniejszym zakresie włącza się finansowo, ale bierze na siebie rolę inwestora i organizatora całego przedsięwzięcia. Termin realizacji to 2021 rok.

Pilotażowa, jak to określa wicemarszałek, współpraca przyczyni się do unowocześniania systemu komunikacyjnego i poprawiania komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej nie tylko w powiecie łomżyńskim, ale w całym województwie.

- Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli rozpocząć drugi etap tego projektu, czyli włączyć do współpracy powiat kolneński i doprowadzić zmodernizowaną drogę do Stawisk. Jeżeli ten pilotaż się sprawdzi, wtedy wszystkie gminy i powiaty, które zechcą się przyłączyć do takiej formy modernizacji dróg gminnych, powiatowych, a może nawet wojewódzkich, powinny wiedzieć, że jesteśmy otwarci na współpracę - podsumował wicemarszałek Marek Olbryś.



tekst: Maciej Gryguc

fot. Marek Maliszewski, 4lomza.pl / Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok