Wyjątkowo huczne spotkanie przyjaciół. Zakończyła się kolejna edycja festiwalu Siabrouskaja Biasieda

Impreza ma charakter koncertu połączonego ze wspólną zabawą, w której uczestniczą wykonawcy i publiczność. Nawiązuje do tradycyjnego, zakorzenionego w kulturze słowiańskiej, przyjacielskiego spotkania, na którym nie może zabraknąć muzyki, śpiewu i tańca.

- To wspaniała inicjatywa łącząca tradycję podobnych sobie kultur. Poprzez tego typu wydarzenia kulturalne z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych zamieszkujących nasz region, możemy umacniać sąsiedzką więź. Cieszę się ze wspólnego spotkania zespołów z Polski i Białorusi na jednej scenie ­- mówił Stanisław Derehajło.

W tym roku na scenie wystąpili artyści w różnym wieku – dorośli, młodzież, dzieci. Gwiazdą wieczoru był zespół Czeremszyna. Wydarzenie urozmaiciły występy dziecięcego zespołu taneczno-wokalnego „Padlaski wianok” oraz kapeli „Batareja”. Wystąpiły również zespoły promujące muzykę białoruską: AS, Dobryje Grajki oraz Souvenir.

W trakcie imprezy odbyły się także konkursy: plastyczny dla dzieci w wieku 5-10 lat pn. „Siabrouskaja Biesiada widziana oczami dziecka” oraz konkurs na zdjęcie z imprezy z hashtagiem, ocenianym przez użytkowników portalu Instagram.

Tego typu przedsięwzięcia to nie tylko dobra zabawa. Mają też wartość edukacyjną. Umożliwiają młodemu pokoleniu poznanie bogactwa rodzimego folkloru i tradycji regionalnych oraz budowania tożsamości narodowej. Tworzą także okazję do poznania wspólnych korzeni, powrót do tradycji oraz uświadomienie konieczności pielęgnowania jej dla przyszłych pokoleń.

Paulina Dulewicz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Katarzyna Korycka/UMWP