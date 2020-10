Wszystkich Świętych. Bezpieczeństwo na drogach

- Przypominamy o obostrzeniach – obowiązku zasłaniania w miejscach publicznych ust i nosa. Będziemy na to zwracać uwagę – uczula podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Zaplanuj i reaguj

Jak podkreśla, jadąc na cmentarz warto zapoznać się wcześniej z ewentualnym zmianami organizacji ruchu, umiejscowieniem parkingów, a także odświeżyć wiedzę z zakresu sygnałów dawanych przez policjanta kierującego ruchem. Praktyka pokazuje, że w sytuacjach, gdy polecenia wydaje właśnie funkcjonariusz - wielu kierowców, jak i pieszych, nie wie jak się zachować.

- Jeśli na jezdni stoi policjant i kieruje ruchem, to jego polecenia są najważniejszym sygnałem dla kierowcy. Nawet wtedy, gdy są sprzeczne ze znakami, czy wskazaniami sygnalizatora – przypomina Krupa.

Lekcje odrobić powinni też piesi. Jak radzi nadkomisarz, najbezpieczniej przekraczać jezdnię na przejściach dla pieszych w okolicach cmentarzy. W takich miejscach będą bowiem policjanci, czuwający nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Zabronione jest natomiast przeskakiwanie wszelkiego rodzaju barierek i łańcuchów, by skrócić sobie drogę. Policjant radzi też zaopatrzenie się w odblaski.

- Choć noszenie elementów odblaskowych po zmroku jest obowiązkowe poza terenem zabudowanym, to zachęcamy do noszenia ich także w terenie zabudowanym. Tym bardziej, że jesień to pora roku, kiedy ubieramy się w ciemne i stosowane kolory, a każdy odblask zwiększa naszą widoczność – dodaje rzecznik.