Wracają egzaminy na prawo jazdy w Bielsku Podlaskim!

WORD Białystok jako pierwszy w Polsce jeszcze przed weekendem majowym wznowił działalność po wprowadzeniu nowych procedur sanitarnych, minimalizujących ryzyko epidemiologiczne dla kandydatów oraz egzaminatorów. Wszyscy zdający przed wejściem na teren Ośrodka mają mierzoną temperaturę, muszą mieć własne maseczki i rękawiczki. Obowiązują limity osób przebywających w każdym pomieszczeniu (np. maksymalnie czterech zdających równocześnie egzamin teoretyczny). Egzaminatorzy pracują w przyłbicach, odkażają samochody po każdym zdającym.

Decyzja białostockiego WORD-u o wznowieniu egzaminów spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem nie tylko na Podlasiu. Szefostwo Ośrodka najpierw maksymalnie wydłużyło czas pracy (egzaminy odbywają się tam teraz w godz. 7:00-21:00), a teraz wznawia pracę filii w Bielsku Podlaskim. Egzaminy będą odbywać się tam od 12 maja w godzinach 8:30-16:30. Zapisy są przyjmowane już teraz, przez telefon lub internet, opłaty można dokonywać przelewem lub kartą (bez transakcji gotówkowych). Dla osób, które nie zdołają zaliczyć egzaminu za pierwszym podejściem, istotna jest też możliwość przystąpienia do kolejnej próby jeszcze tego samego dnia. Informacje: www.word.bialystok.pl. W Bielsku oczywiście obowiązywać będą te same procedury sanitarne, co w Białymstoku, zgodne z wytycznymi sanepidu.

Kilka tygodni temu WORD Białystok został też prekursorem w organizacji szkoleń on-line redukujących punkty karne oraz kursów reedukacyjnych. Natomiast w piątek 8 maja odbędzie się pierwsze szkolenie z kierowania ruchem. Szkolenia takie organizowane są obecnie w każdym tygodniu, cieszą się ogromnym zainteresowaniem chętnych z całej Polski. To 100-procentowo bezpieczna forma nauki: bez przyjeżdżania do Białegostoku. Potrzebny jest tylko telefon, tablet lub komputer z internetem, a wszystkie formalności załatwia się on-line, nie wychodząc z domu. Informacje: szkolenia@word.bialystok.pl

źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa