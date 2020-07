Wraca bezpośredni pociąg Białystok-Hajnówka

- To jest dostępność komunikacyjna, którą za wszelką cenę chcemy przywrócić i oddać mieszkańcom województwa podlaskiego – mówił o decyzji o przywróceniu ruchu pasażerskiego do Hajnówki Marek Olbryś.

Uruchomiona sto lat temu linia została zawieszona w 1994 r. Na odcinku Hajnówka - Lewki od 2018 r. prowadzony był jedynie ruch towarowy. Obecnie kolejowe połączenie między Hajnówką, a stolicą regionu jest możliwe okrężną drogą przez Czeremchę, przez co podróżni muszą pokonać trasę dłuższą o kilkadziesiąt kilometrów.

Uruchomienie połączenia to element 10-letniej umowy między Województwem Podlaskim, a spółką Polregio.

- Jesteśmy na finiszu rozmów – zaznaczył wicemarszałek Olbryś.

Dzięki podpisanej umowie od stycznia przyszłego roku na trasę Białystok - Hajnówka ma wrócić 6-8 połączeń pasażerskich dziennie. Pociągi będą obsługiwane przez spalinowe zespoły trakcyjne (autobusy szynowe) poruszające się z prędkością do 100 km/ha.

Wznowienie kolejowe transportu pasażerskiego na trasie Białystok- Hajnówka wymagało modernizacji trasy nr 52 na 27-kilometrowym odcinku Hajnówka - Lewki. Wybudowano na nim nowe tory, 12 obiektów inżynieryjnych, 22 przejazdy, w tym 13 z nowoczesnymi urządzaniami zabezpieczenia ruchu kolejowego oraz siedem przystanków wyposażonych w nowoczesne perony.

- Jesteśmy świadkami wspólnych działań samorządu i rządu – mówił obecny na konferencji Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej. - To dobry moment dla mieszkańców województwa podlaskiego.

Natomiast poseł Jarosław Zieliński zaznaczył, że to decyzja historyczna - Nowa linia będzie dobrze służyła podróżnym i to dobry przykład na to, że „można” – mówił.

Uczestnicy konferencji podkreślali dobrą współpracę między Polregio, a obecnym zarządem województwa.

- Ta współpraca jest bardzo dobra – mówił Artur Martyniuk, prezes Polregio. – Staramy się inwestować w tabor i zaplecze. Mamy nadzieję, że ta linia, ale także cała siatka połączeń, będzie służyła tak mieszkańcom województwa podlaskiego, jak i turystom odwiedzającym region.

Planowana między Województwem Podlaskim, a Polregio umowa o świadczenie usług publicznych na lata 2021-2030 zakłada stopniową reaktywację ruchu pasażerskiego również na innych odcinkach, a także wzrost liczby połączeń na liniach, po których już kursują połączenia.

Wicemarszałek Olbryś, nadzorujący transport w urzędzie marszałkowskim, zaznaczył, że mieszkańcy regionu są zainteresowani połączeniami kolejowymi, a zarząd nie zamierza oszczędzać na dostępności komunikacyjnej.

- Transport kolejowy jest szybszy, bezpieczniejszy i, co nam leży na sercach, ekologiczny – zaznaczył.

Po zakończonej konferencji jej uczestnicy wsiedli do pociągu, który przejechał zmodernizowaną trasą z Białegostoku do Hajnówki.

Małgorzata Sawicka

fot. Anna Augustynowicz