WORD może szkolić egzaminatorów

Wcześniej przez kilka miesięcy specjalna komisja akredytacyjna powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oceniała szkolenia dla egzaminatorów organizowanych przez WORD Białystok. Finałem pracy komisji był audyt w ośrodku w minionym tygodniu. Jego celem była ocena czy na wszystkich etapach – od programu, przez kadrę, wyposażenie oraz organizację – szkolenia z WORD-u zasługują na certyfikat jakości. Pozytywna ocena komisji pozwoliła Podlaskiej Kurator Oświaty podpisać certyfikat, wedle którego WORD Białystok jest placówką edukacyjną prowadzącą szkolenia dla egzaminatorów na poziomie wysokich norm kuratorium.

- Pozwoli to Ośrodkowi dalej rozszerzać swoją ofertę szkoleniową i powinno upewnić kursantów, że szkolenie w białostockim WORD zapewniają nie tylko dobre przygotowanie do spokojnego zaliczenia egzaminów na egzaminatora, ale też przygotowanie do późniejszej pracy w tym zawodzie – powiedział Przemysław Sarosiek, dyrektor Ośrodka.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku ma ostatnio dobry czas. Znajduje się na pierwszym miejscu pod względem zdawalności w Polsce. Ośrodek mocno postawił również na ofertę szkoleniową: różnorodną, prowadzoną przez najwyższej klasy fachowców, organizowaną na bazie bezpiecznych form komunikowania. W czasie pandemii właśnie białostocki WORD wprowadził kompleksową ofertę szkoleń przez internet. W ten sposób można bez wychodzenia z domu uczestniczyć m.in. w szkoleniach obniżających liczbę punktów karnych albo reedukacyjnych. Z trybu szkoleń online skorzystało już kilkaset osób choć wznowione zostały już regularne niemal wszystkie zajęcia stacjonarne.

Obecnie WORD Białystok prowadzi zajęcia przez 7 dni w tygodniu organizując średnio 3-4 szkolenia online oraz 5-6 szkoleń stacjonarnych.

źródło i fot.: WORD Białystok, oprac. Małgorzata Sawicka