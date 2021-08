Wojewódzkie obchody 100-lecia Związku OSP RP

Obchody rocznicowe zainicjowała msza święta w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie. O godz. 16:30 rozpoczęły się główne uroczystości. Druh Andrzej Koc, Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Białymstoku przypomniał historię istniejącego 100 lat związku strażaków-ochotników.

- Do 1918 roku Polska była pod zaborami. W latach 60. XIX wieku we wszystkich zaborach zaczęły rodzić się organizacje pożarowe. Ale każde z innym natężeniem i skutkiem. Strażacy prowadzili zakonspirowane wychowanie patriotyczne oraz przygotowania polityczno-wojskowe do walki o niepodległość – to było główną przyczyną ograniczania ich aktywności przez zaborców. Od tego czasu związki ochotniczych straży pożarnych działały w trzech zaborach do 1921 roku. Doszło wtedy do porozumienia przywódców wszystkich związków dzielnicowych i 8 września 1921 r. przybyło do Warszawy 3690 delegatów na I Krajowy Zjazd Głównego Związku Straży Pożarnej RP. Pierwszym prezesem został Bolesław Chomicz. Z kolei na naszych ziemiach związek druhów ochotników powstał 3 lata później - powiedział Andrzej Koc.