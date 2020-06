Wizytacja budowy drogi w Sowlanach

- Zawsze warto zobaczyć owoce współpracy na linii rząd - samorząd, a Fundusz Dróg Samorządowych jest wręcz modelowym przykładem takiej współpracy. To tysiące kilometrów dróg zmodernizowanych, przebudowanych czy zbudowanych – mówił wiceminister Weber.

Jak powiedział, łączna wartość inwestycji realizowanych na terenie powiatu białostockiego to prawie 90 mln zł tylko w ciągu 2 lat.

- Podlaskie w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymuje największe środki ze wszystkich województw. Chcemy inwestować w tę część Polski – deklarował wiceminister.

Marszałek Artur Kosicki podkreślił, że lata 2019-2020 to ponad 300 mln zł na drogie wojewódzkie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a więc konkretne wsparcie jeśli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej w naszym województwie

- To potężne środki, jeśli do tego dołożymy drogi krajowe i ekspresowe oraz dwie kluczowe inwestycje z punktu widzenia naszego województwa i kraju – Via Baltica, Via Carpatia, to Podlaskie bardzo dobrze wygląda jeśli chodzi o inwestycje drogowe, a nawet jest w czołówce tych inwestycji.

Dodał też, że samorząd województwa pomaga innym samorządom z regionu w realizacji inwestycji z Funduszu, finansując ich wkład własny, czego przykładem jest współpraca z powiatem łomżyńskim.

Wizytowane dziś przedsięwzięcie połączy drogę w Sowlanach z ulicą 42 Pułku Piechoty w Białymstoku. To jak podkreślił Bohdan Paszkówki, Wojewoda Podlaski, dysponujący w regionie Funduszem, jedna z wielu inwestycji realizowana w jego ramach.

Jak informował, tylko w ubiegłym roku kwota środków na inwestycje drogowe w naszym województwie „przekraczała w zasadzie kwotę”, którą niemal przez dekadę przeznaczana była na ten cel. Dzięki pieniądzom z Funduszu w ub. r. zakontraktowanych było prawie 360 inwestycji, a w bieżącym 266.

W briefingu prasowym udział wziął także Jan Perkowski, starosta białostocki raz Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Małgorzata Sawicka, Marcin Nawrocki

fot. Marcin Nawrocki