Więzienne maseczki trafiły do podlaskich policjantów

Materiał na maski dostarczony został do zakładów karnych i aresztów śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, która zwróciła się do PSW z prośbą o uszycie na jej użytek 3200 masek ochronnych. W najbliższy poniedziałek 11 maja, pierwsza transza licząca około 1500 sztuk trafi do podlaskich policjantów. Jednostki Służby Więziennej okręgu białostockiego dysponują maszynami do szycia, które kupiły m. in. do prowadzenia zawodowych kursów krawiectwa dla skazanych.

Skazani ze wszystkich jednostek zakładów karnych w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach na czas epidemii szyją codziennie ponad 1200 sztuk masek. Część jest przeznaczonych dla funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, część dla podmiotów zewnętrznych takich jak szpitale, domy pomocy społecznej, samorządy, czy właśnie służby mundurowe. Skazani szyją maski w ramach więziennego zatrudnienia lub w ramach programów readaptacji społecznej.

Ponadto podlaskie zakłady karne i areszty śledcze w ramach ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, zainicjowanej w czasie pandemii przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przekazały do tej pory ponad 10 tys. masek ochronnych do instytucji zewnętrznych.

Jak przyznaje część skazanych, przy szyciu masek ochronnych nie rozmyślają do kogo trafi konkretna partia. Liczy się dla nich bezinteresowna pomoc, chęć włączenia się w społeczny trend walki z pandemią. Niektórzy żartują, że nigdy nie spodziewali się, że będą mogli cokolwiek zrobić na rzecz Policji. Podkreślają jednak, że w obecnej sytuacji przestaje to mieć dla nich znaczenie.

W Służbie Więziennej czas epidemii spowodował konieczność szukania nowych rozwiązań, nowych działań oraz inicjatyw mogących pomóc skazanym w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie na przyszłość. Programy pomocowe skierowane do skazanych i realizowane obecnie w jednostkach PSW, kładą nacisk przede wszystkim na wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności społecznej, bezinteresownej pomocy oraz empatii.

Źródło: Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski

fot. pixabay