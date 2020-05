We wtorek (26.05) świętujemy Dzień Matki!

To dzień, w którym chcemy podziękować naszym rodzicielkom za trud włożony w wychowanie, za poświęcenie i miłość. 26 maja są laurki, kwiaty, życzenia, ale nie tylko. Wiele instytucji przygotowuje specjalne programy z myślą o Mamach.

Podobnie jak w latach ubiegłych w świętowanie Dnia Matki włączyło się Białostockie Centrum Onkologii. Do udziału w badaniach USG piersi i profilaktycznej mammografii, placówka zaprosiła 80 kobiet. BCO przygotowało też specjalna laurkę – kolorowankę, która została wysłana do białostockich szkół i przedszkoli.

Więcej o akcji: „Dla Mamy badanie mamy” 23.05/25-29.05.2020

Natomiast Suwalski Ośrodek Kultury (SOK) zachęca do samodzielnego wykonania prezentu dla mamy. Jak zrobić artystyczną laurkę pokazuje Olga Wielogórska z Pracowni Ceramiki i Grafiki SOK na profilu fejsbukowym instytucji.

Więcej informacji: Prezent na Dzień Mamy. Nowy poradnik SOK online

Muzyczną atrakcję z okazji Dnia Matki przygotowuje Fundacja „Pomóż Im”. Organizuje ją z myślą mamach opiekujących się swoimi pociechami w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (UDSK) w Białymstoku.

- Ponieważ obostrzenia nie pozwalają nam na normalność, tym bardziej stawiamy na oryginalność tegorocznej akcji – podkreślają organizatorzy - Naszym miejscem będzie tył szpitala UDSK, tuż pod Kliniką Pediatrii Onkologii i Hematologii, którą opiekuje się Fundacja. Życzenia popłyną przez megafon, ale to tylko początek. Jeden z naszych wolontariuszy, na co dzień trener personalny Łukasz Zajcew, zagra mamom pięć utworów na saksofonie.

To będą prawdziwe hity - ballada „Can you feel the love tonight” z „Króla Lwa” czy też „Treasure” Bruno Marsa. Sceną będzie dach wojskowego samochodu terenowego 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Do muzyki zatańczy maskotka pułku – Ryś.

Mamom przekazane zostaną także prezenty z okazji ich święta.

***

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów.

Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą Niedziela u Matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Annie Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.

Dzień Matki w Polsce

W Polsce, przed wojną było to święto ruchome. Obecnie obchodzone jest 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

oprac. Aneta Kursa