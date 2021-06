Wakacyjny rozkład jazdy pociągów

Dzięki modernizacjom linii, przewoźnicy mogą zapewnić krótsze i częstsze połączenia m.in. na trasie Warszawa – Lublin, Kraków – Katowice, Kraków – Wrocław, Katowice – Wrocław.

– Dzięki inwestycjom na sieci kolejowej rola kolei będzie rosnąć zarówno w podróżach codziennych jak i okazjonalnych – wakacyjnych. Sprzyjają temu nowe przystanki oraz przebudowane perony, które zwiększają dostępność do kolei dla wszystkich pasażerów. Wykorzystujemy środki unijne i budżetowe, aby zapewnić coraz bardziej atrakcyjne podróże na trasach dalekobieżnych oraz w regionach – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na podlaskiej trasie do Hajnówki, do pociągów regionalnych dołączą składy dalekobieżne. Mieszkańcy Podlaskiego, Mazowsza i turyści z innych regionów zyskają codzienne bezpośrednie połączenia z Warszawy i Gdyni. Na południu Polski pociągi dalekobieżne dojadą także w Bieszczady, do stacji Uherce.

Do Zakopanego od 26 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Krakowa, Warszawy, Gdyni.

Na Mazowszu od 28 czerwca zaplanowano bezpośrednie połączenia między Radomiem a Warszawą.

Na Pomorzu, po rewitalizacji linii, planowany jest powrót połączeń na trasie Malbork – Kwidzyn.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 13 czerwca do 28 sierpnia. Informacje dotyczące przyszłego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na portalpasazera.pl i na stronach przewoźników.

Tydzień przed wprowadzeniem zmian w rozkładzie na stacjach i przystankach pojawią się plakaty. Ponadto 13 i 14 czerwca br. na dworcach w największych miastach Polski, informatorzy mobilni pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

oprac.: Barbara Likowska-Matys

red.: Aneta Kursa

fot.: Anna Augustynowicz