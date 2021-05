W Zalesiu dzięki dotacjom rozpoczną się gruntowne remonty

Remontu doczekał się w końcu zabytkowy Kościół w Zalesiu pochodzący z początku XVII wieku - najstarszy kościół murowany na Białostoczyźnie.

- Jesteśmy w miejscu wyjątkowym, przepięknym, są miejsca na Podlasiu, które są perłami nieodkrytymi - to jedno z nich - mówił ks. Jakub Budkiewicz - proboszcz parafii w Zalesiu. Świątynia to czasy króla Zygmunta II Wazy, przełom XVI/XVII w. To najstarszy murowany obiekt sakralny na Podlasiu, a w środku wielki skarb - cudami słynący wizerunek Matki Bożej Pocieszenia. Dziś ta świątynia wymaga pilnego remontu – zaznaczył ksiądz.

- Dwa lata temu, w tym miejscu, podczas przekazywania do użytkowania drogi powiatowej Sidra-Zalesie, zapytaliście nas kiedy będzie zbudowana dalsza część drogi z Zalesia do Popławiec – zaczeła Wiesława Burnos. - Pilnego remontu wymagał również kościół. Dzisiaj z satysfakcją mogę Wam powiedzieć, że budowa drogi rozpocznie się jeszcze w tym roku. Powoli zaczynamy remontować Kościół – dodaje.

Dotacja, którą otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Zalesiu, zostanie przeznaczona na remont dachu zabytkowej świątyni – zostanie wymieniona więźba dachowa. Pochodzi ona z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a sam projekt został wybrany w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Remontowana będzie również część drogi z Zalesia do Popławiec, której budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Jest to możliwe dzięki wsparciu z dwóch źródeł: 7 mln zł pochodzi z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i 1,3 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Możemy przystąpić do przetargu, do realizacji inwestycji. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z urzędem marszałkowskim, z Wiesławą Burnos, Pawła Wnukowskiego. To dzięki ich zaangażowaniu inwestycja jest dofinansowana w 60 proc – powiedział Piotr Rećko, starosta sokólski.