W hołdzie bohaterom Bitwy Warszawskiej. Święto Wojska Polskiego

W dziejach oręża polskiego Bitwa Warszawska zapisana jest jako jedno z największych zwycięstw Wojska Polskiego, które zdołało pokonać nacierającą Armię Czerwoną i przekreśliło plany ofensywy bolszewików na Europę Zachodnią oraz wywołanie międzynarodowej rewolucji komunistycznej. Na pamiątkę tego wydarzenia Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.

Tegorocznym obchodom rocznicowym towarzyszyły nabożeństwo w intencji Ojczyzny odprawione w prawosławnej parafii wojskowej pw. św. Dymitra Sołuńskiego oraz nabożeństwo w intencji Wojska Polskiego w kaplicy ewangelicko-augburskiej. Uroczysta msza święta poprzedzająca uroczystość przed pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego odbyła się w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z kolei w piątek z okazji Święta Wojska Polskiego modlono się również w Domu Kultury Muzułmańskiej.

O godz. 12:30 rozpoczęły się główne uroczystości. Płk Paweł Lachowski, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odczytał zgromadzonym list Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej. Szef resortu obrony podkreślił w liście szczególną rolę Wojska Polskiego w obecnej rzeczywistości.

Po wygłoszonych okolicznościowych przemówieniach przez przedstawicieli władz rządowych, wojewódzkich oraz miejskich zebrani usłyszeli Apel Pamięci. Następnie żołnierze oddali salwę honorową, a przed pomnikiem Naczelnika Państwa wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, parlamentarzyści, funkcjonariusze służb mundurowych, miejscy samorządowcy, kombatanci oraz działacze społeczni złożyli kwiaty oraz wieńce.

Główne uroczystości zakończyła defilada żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, sprzętu wojskowego oraz grupy rekonstrukcyjnej odtwarzającej szwadron 10. Pułku Ułanów Litewskich. Obchody uświetniła także muzyka w wykonaniu orkiestry wojskowej.

Bitwa Warszawska. Wspólny wysiłek polskiego społeczeństwa

W wygłoszonym z tej okazji przemówieniu Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podkreślił, że Bitwa Warszawska z 1920 roku jest jednym z najchwalebniejszych zwycięstw w dziejach oręża polskiego. Zaznaczył, że wielu historyków określa ją mianem jednej z osiemnastu najważniejszych bitew w historii świata. Przypomniał również, że ten wspólny wysiłek polskiego społeczeństwa, jego jedność legły u podstaw wspaniałego zwycięstwa naszych oddziałów w Bitwie Warszawskiej.

- Tamte pamiętne, sierpniowe dni 1920 roku złączyły wszystkich Polaków w obronie zagrożonej, odzyskanej po latach zaborczej niewoli, niepodległej Ojczyzny. Rada Obrony Państwa wydała odezwę do narodu, wzywającą wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni, do zgłaszania się w szeregi wojska. Jej efektem było utworzenie wielotysięcznej Armii Ochotniczej, której żołnierze reprezentowali różne środowiska i stany społeczne – powiedział Marek Malinowski dziękując w imieniu marszałka Artura Kosickiego, Zarządu Województwa Podlaskiego żołnierzom Wojska Polskiego za poświęcenie i trud, w godnej służbie dla kraju i społeczeństwa oraz życząc wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, aby wspomnienie wspaniałej polskiej wiktorii z 15 sierpnia 1920 roku umacniało ich patriotyzm i miłość do Ojczyzny.