W Drozdowie powstanie muzeum wielkich Polaków

Informację tę starosta przekazał podczas spotkania „Historia Niepodległości” zorganizowanego w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie w 102. rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego, który kończył pierwszą wojnę światową i potwierdzał odrodzenie niepodległej Polski. List do organizatorów i uczestników skierował Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego.

- Z radością przyjmuję ideę utworzenia w Drozdowie Ośrodka Historyczno - Przyrodniczego, Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego. Jestem przekonany, że jego istnienie będzie wspaniałą formułą krzewienia dorobku historycznego tego wielkiego polskiego polityka i działacza niepodległościowego. A jednocześnie przyczyni się do szerokiego upowszechnienia dokonań wielu przedstawicieli niezwykle patriotycznej rodziny Lutosławskich. Życzę, aby dzisiejsze spotkanie było niegasnącą inspiracją do podejmowania przez jego organizatorów kolejnych działań, promujących wspaniale tradycje Ziemie Łomżyńskiej na tle historii całego naszego kraju - list podpisany przez Marka Olbrysia odczytał Mariusz Rytel z Biura Sejmiku UMWP.

Wśród uczestników spotkania powitanych przez Annę Archacką, dyrektor Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich, byli m. in. Adam Andruszkiewicz, wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji, senator Marek Adam Komorowski, poseł Lech Antoni Kołakowski, wicewojewoda Tomasz Madras, samorządowcy powiatu łomżyńskiego i tworzących go gmin, przedstawiciele wojska, środowisk naukowych i kulturalnych, a także Marta Niklewicz-Dworak, wnuczka Marii Niklewicz z Lutosławskich i Mieczysława Niklewicza, którzy gościli Romana Dmowskiego w ostatnim okresie jego życia. Honory gospodarzy pełnili starosta Lech Marek Szabłowski i wicestarosta Maria Dziekońska.

- Co łączy salę lustrzaną Pałacu Wersalskiego z dworem rodziny Lutosławskich w Drozdowie? To patriotyzm najwyższej próby prezentowany przez Romana Dmowskiego i jego przyjaciół, mieszkańców tego dworu, którzy od pokoleń służyli Polsce. Chcemy w tym dniu zainicjować nowy projekt polegający na utworzeniu nowej instytucji kultury powiatu łomżyńskiego, czyli przekształceniu Muzeum Przyrody w Muzeum Rodu Lutosławskich i Romana Dmowskiego, ale z zachowaniem również dorobku przyrodniczego placówki. Jako władze powiatu, w którego posiadaniu znajduje się to niezwykłe miejsce, czujemy się szczególnie zobligowani do niesienia świadectwa wolności, patriotyzmu oraz krzewienia historii - mówił starosta Lech Marek Szabłowski.