Uroczystości w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w Łomży

- To dla mnie czas niezwykle bogaty w emocje i wspomnienia. Byłem przecież przewodniczącym oddziału „Solidarności” w Łomży, członkiem zarządu Regionu Mazowsze, delegatem na zjazd krajowy. Całe moje dorosłe, zawodowe życie płynęło według ideałów, o które walczyli Polacy w 1980 r. Pracownicza „Solidarność” i ludzka solidarność to zasadnicze podstawy naszej nowoczesnej Polski - mówił Marek Olbryś.

Podczas rocznicowych uroczystości miał okazję spotkać się m. in. z Bernadetą Domitr, która wchodziła w skład pierwszego zarządu łomżyńskiego oddziału, pierwszym marszałkiem województwa Sławomirem Zgrzywą, który kierował łomżyńską „S” w latach 90., ks. Januszem Kubrakiem, duszpasterzem związkowców. Obecni byli również kolejny były przewodniczący oddziału Marek Sawicki, Teresa Steckiewicz, działaczka internowana po wprowadzeniu stanu wojennego, delegacją związkowców z Wysokiego Mazowieckiego i reprezentanci obecnych organizacji „S” w łomżyńskich przedsiębiorstwach. Honory gospodarza pełnił obecny szef oddziału Henryk Piekarski, a jednym z najważniejszych gości był Waldemar Dubiński, wiceprzewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Na zakończenie mszy w łomżyńskiej Katedrze mówił o roli kościoła i kapłanów w czasie strajków 1980 r. i kształtowania się związku, a podczas późniejszego wystąpienia do kolegów, przypomniał najważniejsze wydarzenia minionych lat.

- Jesteśmy jedynym związkiem, który wpisał się w historię Polski, Europy i świata. Dziś nadal zabiegamy o sprawy ważne dla ludzi pracy: ich ochronę, godne warunki płacy. Możemy to robić w Komisji Dialogu Społecznego i mamy kontrakt z prezydentem Andrzejem Dudą. A jednak nadal jeszcze musimy walczyć o prawo do tworzenia organizacji związkowych w zakładach pracy i godność. Na szczęście przychodzą do nas znów ludzie młodzi - powiedział Waldemar Dubiński.