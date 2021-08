Uroczystości na Świętej Górze Grabarce

O święcie Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor mówił w homilii proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim ks. Andrzej Mińko. Wskazywał na symbolikę wierzchołka góry jako miejsca, które jest najbliżej nieba. Zaznaczył, że to miejsce wyjątkowe, ale wymaga trudu i poświęcenia, aby na nie wejść.

- Wszyscy przybywamy tu i wchodzimy na tę górę z nadzieją, miłością i wiarą, wielu ją tu odnalazło, niektórzy jeszcze odnajdą. Las krzyży jest na to dowodem. Te krzyże to ludzkie choroby, zmartwienia, ale także wyraz wdzięczności. To świadectwo wiary i miłości do Pana – mówił.

Świadectwo wiary dali w tym dniu wierni z różnych zakątków Polski i z zagranicy. Przyjechali, by dziękować, ale i prosić.

- To wyjątkowe miejsce, przyjechaliśmy tutaj z całą rodziną, by modlić się o zdrowie. Wnieśliśmy krzyż i postawiliśmy go na górze. Uczestnictwo we mszy wzbogaca nas duchowo, całe nasze życie toczy się wokół cerkwi, to jest dla nas najważniejsze – mówiła Lidia Sawczuk.