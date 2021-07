Uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie

Jak przypomniał arcybiskup, apostołowie nazywani są „pierwszymi wśród zwierzchnich”.

- To różne postaci, o różnych charakterach. Apostoł Piotr to prosty rybak z Galilei, który został powołany ze swoim bratem jako pierwszy do grona apostołów. Natomiast apostoł Paweł urodził się w Tarsie, poza Palestyną. Otrzymał wysokie, jak na tamte czasy, wykształcenie. Należał do stronnictwa faryzeuszy. W drodze do Damaszku ukazał mu się Chrystus i apostoł Paweł stracił wzrok. Następnie został uzdrowiony przez apostoła Eliasza i od tego czasu stał się gorliwym apostołem Chrystusa - mówił Arcybiskup Białostocki i Gdański.